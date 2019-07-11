Арест хедлайнера Atlas Weekend 2019 в Швеции: стало известно о дальнейшей судьбе A$AP Rocky

Арестованный в Швеции рэпер A$AP Rocky (Раким Майерс) вынужден отменить все запланированные концерты до конца июля этого года.

Об этом со ссылкой на менеджмент артиста сообщили в Instagram организаторы испанского фестиваля Sonar Festival, где рэпер должен был выступить 19 июля. Примечательно, что на 13 число A$AP Rocky также был заявлен хедлайнером фестиваля Atlas Weekend 2019 в Киеве, который ему тоже придется пропустить.

"A$AP Rocky арестован в шведской тюрьме на неопределенный период времени за то, что оборонялся во время уличной стычки. Из-за этой злополучной ситуации он вынужден отменить свой европейский фестивальный тур и все концерты в июле", - говорится в заявлении менеджмента.

При этом, как отметили фаны музыканта, на его страницах в соцсети до сих пор нет никаких официальных заявлений. Нет подобных сообщений и на страницах киевского феста. В последний раз организаторы Atlas Weekend 2019 сообщали, что ведут переговоры с менеджментом рэпера и следят за ситуацией.

Напомним, A$AP Rocky задержали в Стокгольме в ночь на 3 июля. Музыканту инкриминировали нападение на человека и нанесение телесных повреждений. В свою очередь, музыкант и его представители утверждают, что стали в городе жертвами неизвестных парней, которые вели себя агрессивно. Словесная перепалка закончилась дракой, в которой рэперу и его бодигардам пришлось себя защитить.

Выясняя все обстоятельства инцидента, местный суд решил оставить A$AP Rocky под стражей, чтобы избежать вероятности побега. Апелляционный суд, в который обратились адвокаты артиста, оставил решение без изменения.

Что же касается программы фестиваля в Украине, его организаторы также упоминали, что в случае отмены выступления A$AP Rocky в срочном порядке будут искать ему замену.

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