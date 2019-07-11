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Арест хедлайнера Atlas Weekend 2019 в Швеции: стало известно о дальнейшей судьбе A$AP Rocky

В сети появилось сообщение менеджмента артиста по поводу его ареста в Швеции

четверг, 11 июля 2019, 12:05
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Арестованный в Швеции рэпер A$AP Rocky (Раким Майерс) вынужден отменить все запланированные концерты до конца июля этого года.

Об этом со ссылкой на менеджмент артиста сообщили в Instagram организаторы испанского фестиваля Sonar Festival, где рэпер должен был выступить 19 июля. Примечательно, что на 13 число A$AP Rocky также был заявлен хедлайнером фестиваля Atlas Weekend 2019 в Киеве, который ему тоже придется пропустить.

"A$AP Rocky арестован в шведской тюрьме на неопределенный период времени за то, что оборонялся во время уличной стычки. Из-за этой злополучной ситуации он вынужден отменить свой европейский фестивальный тур и все концерты в июле", - говорится в заявлении менеджмента.

При этом, как отметили фаны музыканта, на его страницах в соцсети до сих пор нет никаких официальных заявлений. Нет подобных сообщений и на страницах киевского феста. В последний раз организаторы Atlas Weekend 2019 сообщали, что ведут переговоры с менеджментом рэпера и следят за ситуацией.

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A statement from A$AP Rocky’s management: “A$AP Rocky is being detained in a Swedish jail for an unknown period of time for acting in self-defense during an altercation that took place. Due to this unfortunate situation he is forced to cancel his European festival and tour dates in July.” Due to this, Sónar regrets to announce that A$AP Rocky will no longer be performing at Sónar 2019. This development comes despite the best efforts of Sónar and A$AP Rocky’s management to find a solution, and we’d like to thank fans for their patience over the past week. Sónar is working hard to find a replacement artist for Friday 19th July, to be announced soon.

Публикация от Sónar Festival (@sonarfestival)

Напомним, A$AP Rocky задержали в Стокгольме в ночь на 3 июля. Музыканту инкриминировали нападение на человека и нанесение телесных повреждений. В свою очередь, музыкант и его представители утверждают, что стали в городе жертвами неизвестных парней, которые вели себя агрессивно. Словесная перепалка закончилась дракой, в которой рэперу и его бодигардам пришлось себя защитить.

Выясняя все обстоятельства инцидента, местный суд решил оставить A$AP Rocky под стражей, чтобы избежать вероятности побега. Апелляционный суд, в который обратились адвокаты артиста, оставил решение без изменения.

Что же касается программы фестиваля в Украине, его организаторы также упоминали, что в случае отмены выступления A$AP Rocky в срочном порядке будут искать ему замену.

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