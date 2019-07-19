Джаред Лето устроил импровизированный концерт на пешеходном мосту в Киеве: видео

Американский рок-музыкант и актер, вокалист альтернативной рок-группы 30 Seconds to Mars Джаред Лето засветился в Киеве. Музыкант прогулялся по ночному городу и устроил на улице бесплатный концерт.

Видеозапись выступления рокера опубликовала на своей странице в Facebook киевский журналист Дарья Рогачук. Джаред Лето увидел на пешеходном мосту уличного музыканта, попросив у него гитару принялся исполнять свои хиты.

На выступление американского рокера собрались жители украинской столицы, которые бурно аплодировали и снимали происходящее на телефоны.

"Мы шли себе, гуляли и увидели толпу - где-то несколько десятков человек. Были в шоке, когда поняли, что мировая звезда просто стоит с гитарой, без агрессивных охранников, которые ограждали бы от людей, поет и общается с прохожими. Мне трудно представить, чтобы кто-то из наших селебритис так себя вел, потому что недавно даже на округ к нам приезжал один кандидат в депутаты с четырьмя бодигардами сопровождения", - поделилась впечатлениями Дарья.

Джаред Лето не первый раз в Киеве. В апреле прошлого года музыкант дал концерт во Дворце спорта и, традиционно, прогулялся по городу. На концерте вокалист группы 30 Seconds to Mars развернул украинский флаг и размахивал им над головой во время выступления.

Ранее один из основателей российский рок-музыки, исполнитель и поэт, лидер группы "Аквариум" Борис Гребенщиков засветился на улицах Херсона. Музыкант дал бесплатный концерт в центре города.

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