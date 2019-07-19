RU  UA

Лайм

ТОП-20 лучших ресторанов Киева: итоги голосования

Джаред Лето устроил импровизированный концерт на пешеходном мосту в Киеве: видео

На выступление американского рокера собрались десятки людей

пятница, 19 июля 2019, 12:42
читати статтю українською

Американский рок-музыкант и актер, вокалист альтернативной рок-группы 30 Seconds to Mars Джаред Лето засветился в Киеве. Музыкант прогулялся по ночному городу и устроил на улице бесплатный концерт.

Видеозапись выступления рокера опубликовала на своей странице в Facebook киевский журналист Дарья Рогачук. Джаред Лето увидел на пешеходном мосту уличного музыканта, попросив у него гитару принялся исполнять свои хиты.

На выступление американского рокера собрались жители украинской столицы, которые бурно аплодировали и снимали происходящее на телефоны.

"Мы шли себе, гуляли и увидели толпу - где-то несколько десятков человек. Были в шоке, когда поняли, что мировая звезда просто стоит с гитарой, без агрессивных охранников, которые ограждали бы от людей, поет и общается с прохожими. Мне трудно представить, чтобы кто-то из наших селебритис так себя вел, потому что недавно даже на округ к нам приезжал один кандидат в депутаты с четырьмя бодигардами сопровождения", - поделилась впечатлениями Дарья.

Джаред Лето не первый раз в Киеве. В апреле прошлого года музыкант дал концерт во Дворце спорта и, традиционно, прогулялся по городу. На концерте вокалист группы 30 Seconds to Mars развернул украинский флаг и размахивал им над головой во время выступления.

  • Ранее один из основателей российский рок-музыки, исполнитель и поэт, лидер группы "Аквариум" Борис Гребенщиков засветился на улицах Херсона. Музыкант дал бесплатный концерт в центре города.
  • 19 июля в Украину прилетела легендарная французская актриса, дважды обладательница премии "Сезар" за лучшую женскую роль Катрин Денев.

Самые интересные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал The Lime, чтобы ничего не пропустить.

Новости партнеров

Читайте также

Стало известно имя третьего судьи новых "Танців з зірками": кто заменит MONATIK’а

Место Монатика на шоу "Танці з зірками" занял британский хореограф Франсиско Гомес.

В Лондоне трагически погибла звезда соцсетей: ее видео смотрели десятки тысяч фолловеров

Последний ролик Эмили Хартридж записала всего за день до смерти

Именитый британский режиссер выразил поддержку Олегу Сенцову

12 июля в Одессе стартовал юбилейный международный кинофестиваль

Новости партнеров

Загрузка...

Интервью

Роуз Макгоуэн

В Украине со мной очень человечны, и я ценю это - звезда "Зачарованных" Роуз Макгоуэн

Эктор Хименес-Браво

"Украина открыта для бизнеса" - я очень смеялся, когда увидел эту рекламу - Эктор Хименес-Браво

Джамала

Не хочу, чтобы кто-то спекулировал на истории моей семьи, моего народа

Хамерман знищує віруси

На Западной Украине нас больше любят и больше ненавидят, и это можно объяснить - "Хамерман знищує віруси"
Все интервью
подняться наверх
События
    Звезды
      Скандал
        Мода
          Красота
            Афиша
              Кино
                Lifestyle
                  Путешествия
                    Гороскоп

                      © 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

                      Разработка сайта: