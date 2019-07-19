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В Украину прибыла легендарная Катрин Денев: видео

Актриса примет участие в Одесском международном кинофестивале

пятница, 19 июля 2019, 11:35
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Легендарная французская актриса, дважды обладательница премии "Сезар" за лучшую женскую роль Катрин Денев прилетела в Украину. 75-летняя звезда кино примет участие в Одесском международном кинофестивале, который проходит с 12 по 20 июля.

Денев вышла из аэропорта в коричневых брюках и зеленой блузе, поверх которой накинула шаль в тон штанам, сказано в сюжете ТСН (видео смотрите ниже).

На фестивале актриса лично представит мини-ретроспективу самых знаковых фильмов с ее участием, а также проведет мастер-класс.

Катрин Денев прославилась на весь мир после выхода мюзикла "Шербурские зонтики". Позднее имели грандиозный успех такие фильмы, как "Отвращение", "Девушки из Рошфора", "Апрельские безумства", "Ослиная шкура", "Сирена с "Миссисипи", "Последнее метро", "Место преступления", "Завтрак с незнакомцем" и многие другие.

  • 10-й международный кинофестиваль в Одессе стартовал 12 июля. Его насыщенная мероприятиями программа продлится до 20 числа включительно. Генеральным медиапартнером фестиваля традиционно выступил канал "Украина".
  • Читайте также на The Lime эксклюзивное интервью с Роуз Макгоуэн, в котором актриса рассказала о том, как стала гостьей фестиваля в Одессе и чем ее огорчил Голливуд.

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