В Украину прибыла легендарная Катрин Денев: видео

Легендарная французская актриса, дважды обладательница премии "Сезар" за лучшую женскую роль Катрин Денев прилетела в Украину. 75-летняя звезда кино примет участие в Одесском международном кинофестивале, который проходит с 12 по 20 июля.

Денев вышла из аэропорта в коричневых брюках и зеленой блузе, поверх которой накинула шаль в тон штанам, сказано в сюжете ТСН (видео смотрите ниже).

На фестивале актриса лично представит мини-ретроспективу самых знаковых фильмов с ее участием, а также проведет мастер-класс.

Катрин Денев прославилась на весь мир после выхода мюзикла "Шербурские зонтики". Позднее имели грандиозный успех такие фильмы, как "Отвращение", "Девушки из Рошфора", "Апрельские безумства", "Ослиная шкура", "Сирена с "Миссисипи", "Последнее метро", "Место преступления", "Завтрак с незнакомцем" и многие другие.

10-й международный кинофестиваль в Одессе стартовал 12 июля. Его насыщенная мероприятиями программа продлится до 20 числа включительно. Генеральным медиапартнером фестиваля традиционно выступил канал "Украина".

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