"Стране багровых туч" - 60 лет: Google посвятил дудл повести братьев Стругацких

23 июля поисковик Google представил новый дудл, который посвящен 60-летию фантастической повести братьев Аркадия и Бориса Стругацких "Страна багровых туч".

Картинка выполнена в красных и багровых тонах, на ней изображен астронавт, который исследует Венеру на вездеходе.

"Страна багровых туч" - это первое крупное произведение братьев Стругацких. В нем рассказывается об экспедиции землян на планету Венера. Действие книги происходит приблизительно в 1990-е годы.

Существует версия, что братья Стругацкие написали книгу на спор. Они якобы поспорили со своими друзьями о слабой современной фантастике, и решили доказать обратное. Спор относят к концу 1954 - началу 1955 годов. По словам Бориса Стругацкого, первые идеи повести и даже ее название появились у Аркадия Стругацкого еще в 1951 году.

19 июля Google посвятил дудл 50-летию высадки человека на Луну. По этому поводу было опубликовано видео, в котором детально рассказывается об историческом событии.

А в марте этого года Google посвятил праздничный дудл Всемирной паутине (World Wide Web, WWW). Сформулировал идею "паутины" физик и инженер Тим Бернерс-Ли, положив тем самым начало глобальной сети интернет.

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