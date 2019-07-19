Google посвятил яркий дудл 50-летию высадки на Луну: опубликовано видео

19 июля поисковик Google представил новый дудл, который посвящен 50-летию высадки человека на Луну.

По этом поводу было опубликовано видео, в котором детально рассказывается об историческом событии.

В космос ракета "Аполлон-11" отправилась 16 июля 1969 года. Уже 20 июля около 20:17 по Гринвичу лунный модуль прилунился в Море Спокойствия.

Первым человеком, побывавшим на Луне, стал американский космонавт Нил Армстронг. Он спустился на Луну 21 июля 1969 года.

В ходе экспедиции тогда удалось собрать 21,7 кг лунных пород. Это было первое неземное вещество, которое удалось доставить на Землю.

На Землю астронавты вернулись 24 июля.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в ночь с 16 на 17 июля в разных странах нашей планеты сотни тысяч людей следили за лунным затмением, которое стало последним этим летом.

