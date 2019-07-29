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Вижу новости о разводе Дмитрия Дубилета с женой: кто это и почему об этом говорят

Познакомилась пара еще на первых курсах учебы в ВУЗе

понедельник, 29 июля 2019, 11:00
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В понедельник, 29 июля, в сети активно обсуждают развод бизнесмена Дмитрия Дубилета и его супруги Екатерины Кузьменко. Познакомилась пара еще на первых курсах учебы в ВУЗе.

Сегодня Дубилет известен в Украине как сооснователь интернет-банка Monobank, а с недавнего времени и как советник главы СБУ по борьбе с коррупцией с помощью технологий. В прошлом бизнесмен также прикладывал руку к созданию популярного сервиса Privat 24. О разводе с супругой Дубилет сообщил на личной странице в Instagram.

"Сегодня мы с Екатериной объявляем о нашем разводе. У нас были долгие счастливые отношения, которые мы, к сожалению, не смогли поддержать на должном уровне. Мы остаемся друзьями и бизнес-партнерами", - отметил предприниматель.

В свою очередь, Екатерина Кузьменко успела заявить о себе как дизайнер интерьеров. На текущий момент у пары есть совместный бизнес - спортклуб Smartass. Свои отношения с Кузьменко Дубилет недавно комментировал в интервью JetSetter:

"Когда ты с кем-то строишь отношения, на тебя влияет твой партнер, поэтому направление, в котором ты развиваешься, может показаться ограниченным только тебе. Катя — это бизнесвумен с сильным характером, и мне это кажется наиболее органичным. Но кто знает, как было бы, если б судьба свела меня с менее самостоятельной девушкой, которая в определенный момент заявила мне, что ей интереснее не заниматься бизнесом, а всем пожертвовать в лучших традициях жены декабриста. Возможно, в таких обстоятельствах это показалось бы мне органичным. Но в действительности все органично именно так, как есть. Я вижу в Кате абсолютно равноправного партнера в целом и бизнес-партнера, в частности", - рассказывал он.

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