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Слава из "НеАнгелов" показала, чем заняла себя после развода с мужем

В браке Слава Каминская и ее супруг Эдгар прожили пять лет

понедельник, 8 июля 2019, 15:47
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Украинская поп-певица Слава Каминская, солистка группы "НеАнгелы", показала фолловерам в Instagram, как провела свои первые выходные после развода с мужем Эдгаром.

Судя по свежим снимкам исполнительницы, свободное время она посвятила детям и природе в Киеве.

В эти выходные в профиле Славы Каминской появились яркие снимки, сделанные, судя по всему, в одном из парков города. На них певица запечатлена с лопатой и саженцами. Работа идет полным ходом.

"Хейтеры? Нет, не слышала", - добавила она неоднозначный комментарий к одному из своих постов.

Дети артистки - Леонард и Лаура - по-прежнему рядом. Вместе семья кажется счастливой и беззаботной. "Июль - месяц сюрпризов", - указала знаменитость под фотографией с детьми.

Снимки Каминской набирают десятки тысяч лайков. Сотни фолловеров поддерживают певицу в комментариях и желают обрести счастье, несмотря ни на что.

Напомним, несколько месяцев назад муж Славы Каминской Эдгар Каминский подал на развод. С подобным кризисом в отношениях пара столкнулась не впервые, правда, на этот раз помириться им уже не удалось. В понедельник, 1 июля, Подольский районный суд Киева принял решение о разводе супругов.

Подробностей о разводе пары до сих пор нет, Слава и Эдгар держат их в секрете. Как и не известно и то, с кем из родителей остануться дети - 4-летний Леонард и 3-летняя Лаура. В браке Слава и Эдгар прожили 5 лет.

  • Украинская певица-трансгендер Зианджа, звезда проекта "Голос країни-8", после года молчания напомнила поклонникам о себе кардинальной сменой имиджа.
  • В ночь на 8 июля в эфире канала "1+1" состоялся суперфинал вокального проекта "Голос. Діти-5", победителем которого стал участник из Грузии Александр Зазарашвили(команда группы "Время и Стекло"). Лучшего вокалиста сезона зрители традиционно выбирали в прямом эфире путем смс-голосования и звонков.

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