Украинская телеведущая после ряда публичных скандалов в третий раз выходит замуж: что известно

Похоже, известная своими скандальным имиджем украинская телеведущая Снежана Егорова, чей громкий развод с актером Антином Мухарским облетел едва ли не все таблоиды, в третий раз собралась замуж.

Во всяком случае, об этом говорит свежий пост на ее личной странице в Facebook. Там Егорова объявила, что со вчерашнего дня помолвлена.

При всем этом никаких подробностей о своих новых отношениях ведущая раскрывать не стала, чем здорово заинтриговала подписчиков. В комментариях к посту ТВ-звезды находятся не только поздравления, но и расспросы фолловеров о новом мужчине Снежаны Егоровой.

На вопросы любопытных подписчиков ведущая отвечать не спешит. Но раз она решила публично заявить о столь важном для себя событии, наверняка вскоре стоит ждать и подробности.

Напомним, в 1992 году Снежана Егорова вышла замуж за режиссера Сергея Егорова (Семена Горова). Вскоре у пары родились две дочери: Анастасия (1992) и Александра (1997).

В 2006 году Егорова стала супругой актера, писателя и музыканта Антина Мухарского (Ореста Лютого). За годы отношений ведущая родила троих детей: сына Андрея (2006), дочь Арину (2010) и сына Ивана (2012). Однако в феврале 2015 года Мухарский объявил о разводе со Снежаной Егоровой, за которым между бывшими супругами последовала череда публичных скандалов и взаимных обвинений.

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