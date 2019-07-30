RU  UA

Лайм

Читайте нас в Telegram-канале

Украинская телеведущая после ряда публичных скандалов в третий раз выходит замуж: что известно

Раскрывать подробности личной жизни ведущая пока не спешит

вторник, 30 июля 2019, 11:29
читати статтю українською

Похоже, известная своими скандальным имиджем украинская телеведущая Снежана Егорова, чей громкий развод с актером Антином Мухарским облетел едва ли не все таблоиды, в третий раз собралась замуж.

Во всяком случае, об этом говорит свежий пост на ее личной странице в Facebook. Там Егорова объявила, что со вчерашнего дня помолвлена.

При всем этом никаких подробностей о своих новых отношениях ведущая раскрывать не стала, чем здорово заинтриговала подписчиков. В комментариях к посту ТВ-звезды находятся не только поздравления, но и расспросы фолловеров о новом мужчине Снежаны Егоровой.

На вопросы любопытных подписчиков ведущая отвечать не спешит. Но раз она решила публично заявить о столь важном для себя событии, наверняка вскоре стоит ждать и подробности.

Напомним, в 1992 году Снежана Егорова вышла замуж за режиссера Сергея Егорова (Семена Горова). Вскоре у пары родились две дочери: Анастасия (1992) и Александра (1997).

В 2006 году Егорова стала супругой актера, писателя и музыканта Антина Мухарского (Ореста Лютого). За годы отношений ведущая родила троих детей: сына Андрея (2006), дочь Арину (2010) и сына Ивана (2012). Однако в феврале 2015 года Мухарский объявил о разводе со Снежаной Егоровой, за которым между бывшими супругами последовала череда публичных скандалов и взаимных обвинений.

Самые сочные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал The Лайм, чтобы ничего не пропустить.

Новости партнеров

Читайте также

Вижу новости об инциденте на съемках клипа Арсена Мирзояна: что произошло на самом деле

Певец и его команда отправились снимать новый клип на угольное хранилище

Звезде "Квартала" сделали предложение прямо во время шоу: и она сказала "да"

В сети паре пожелали крепких отношений с искренними и взаимными чувствами

Вижу новости о разводе Дмитрия Дубилета с женой: кто это и почему об этом говорят

О разводе с супругой Дубилет сообщил на личной странице в Instagram

Новости партнеров

Загрузка...

Интервью

Роуз Макгоуэн

В Украине со мной очень человечны, и я ценю это - звезда "Зачарованных" Роуз Макгоуэн

Эктор Хименес-Браво

"Украина открыта для бизнеса" - я очень смеялся, когда увидел эту рекламу - Эктор Хименес-Браво

Джамала

Не хочу, чтобы кто-то спекулировал на истории моей семьи, моего народа

Хамерман знищує віруси

На Западной Украине нас больше любят и больше ненавидят, и это можно объяснить - "Хамерман знищує віруси"
Все интервью
подняться наверх
События
    Звезды
      Скандал
        Мода
          Красота
            Афиша
              Кино
                Lifestyle
                  Путешествия
                    Гороскоп

                      © 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

                      Разработка сайта: