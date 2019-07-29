Потап раскрыл на камеру интимные подробности жизни с Настей Каменских

Украинская поп-исполнительница Настя Каменских (NK) роскошно готовит, ходит по дому в фартуке на голое тело и поет на итальянском языке.

Разве может быть что-нибудь лучше, поинтересовался супруг артистки, украинский продюсер Потап, в беседе с журналистами в Баку (Азербайджан), где пара гостила на местном музыкальном фестивале "Жара-2019". Видео появилось на фан-странице Потапа и Насти в Instagram.

С тех пор, как продюсер и певица рассекретили свои отношения, уровень любопытства вокруг пары только вырос. Не удержались от вопросов о личном и журналисты, которые подловили Потапа в Баку.

"Классная жизнь, молодая жена, она следит за мной, собирает мне чемодан, она роскошно готовит, ходит по дому в фартуке на голое тело, поет на итальянском языке. Ну вот что может быть лучше?" – разоткровенничался лидер группы Mozgi.

Напомним, "Жара" - ежегодный международный музыкальный фестиваль, который проходит в Баку. Организаторами мероприятия являются российские певцы Эмин Агаларов (Emin) и Григорий Лепс, а также создатель "Русского радио" Сергей Кожевников.

Ранее бывшая жена Потапа, со-продюсер MOZGI Entertainment Ирина Горовая, похвасталась в сети снимком, на котором запечатлена с лидером немецкой группы Rammstein Тиллем Линдеманном. Кадр был сделан на открытии фестиваля "Жара-2019".

В распоряжении the Lime оказался документ, из которого стало известно, когда Потап и Настя Каменских поженились на самом деле. Как оказалось, более чем полгода пара скрывала свой официальный брак.

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