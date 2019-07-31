RU  UA

Лайм

Читайте нас в Telegram-канале

В США трагически погиб популярный YouTube-блогер: за его каналом следили 11 млн пользователей

Полиция проводит расследование

среда, 31 июля 2019, 14:19
читати статтю українською

В США трагически погиб YouTube-блогер Грант Томпсон, автор канала The King of Random с 11 миллионами фолловеров. Вместе с командой он снимал ролики научной направленности, проводил эксперименты и рассказывал о различных полезных лайфхаках.

Как пишет BuzzFeed, вечером 30 июля блогер разбился во время полета на параплане. На данный момент полиция проводит расследование, пытаясь выяснить, что вызвало неполадки в летательном аппарате. Тем временем в сети появился памятный ролик, посвященный Топсону.

31 июля о смерти Гранта Томпсона официально объявили его коллеги на канале. "Наследие Гранта будет жить на канале и в огромном сообществе, которое он создал", - отметили они в памятном видео.

Самое популярное видео блогера с лайфхаком как открыть кокос без каких-либо инструментов собрало на сегодняшний день более 26 млн просмотров.

Самые интересные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал The Lime, чтобы ничего не пропустить.

Новости партнеров

Читайте также

Назван состав жюри Нацотбора на детское Евровидение-2019

Стало известно, кто в этом году будет выбирать участника от Украины на детское Евровидение-2019.

В России нашли новый повод пристыдить власть - о пожарах в Сибири высказался даже Леонардо ДиКаприо

Голливудский актер и активный защитник природы выразил свое беспокойство в Instagram

В сети появилось забавное видео, на котором Елизавета II бегает за внуком - теперь мы видели все

Забавное видео сняли 33 года назад на одном из семейных праздников королевской семьи

Новости партнеров

Загрузка...

Интервью

Роуз Макгоуэн

В Украине со мной очень человечны, и я ценю это - звезда "Зачарованных" Роуз Макгоуэн

Эктор Хименес-Браво

"Украина открыта для бизнеса" - я очень смеялся, когда увидел эту рекламу - Эктор Хименес-Браво

Джамала

Не хочу, чтобы кто-то спекулировал на истории моей семьи, моего народа

Хамерман знищує віруси

На Западной Украине нас больше любят и больше ненавидят, и это можно объяснить - "Хамерман знищує віруси"
Все интервью
подняться наверх
События
    Звезды
      Скандал
        Мода
          Красота
            Афиша
              Кино
                Lifestyle
                  Путешествия
                    Гороскоп

                      © 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

                      Разработка сайта: