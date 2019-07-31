В США трагически погиб популярный YouTube-блогер: за его каналом следили 11 млн пользователей

В США трагически погиб YouTube-блогер Грант Томпсон, автор канала The King of Random с 11 миллионами фолловеров. Вместе с командой он снимал ролики научной направленности, проводил эксперименты и рассказывал о различных полезных лайфхаках.

Как пишет BuzzFeed, вечером 30 июля блогер разбился во время полета на параплане. На данный момент полиция проводит расследование, пытаясь выяснить, что вызвало неполадки в летательном аппарате. Тем временем в сети появился памятный ролик, посвященный Топсону.

31 июля о смерти Гранта Томпсона официально объявили его коллеги на канале. "Наследие Гранта будет жить на канале и в огромном сообществе, которое он создал", - отметили они в памятном видео.

Самое популярное видео блогера с лайфхаком как открыть кокос без каких-либо инструментов собрало на сегодняшний день более 26 млн просмотров.

Ранее ж ительница Лондона и звезда Instagram Эмили Хартридж трагически погибла в результате ДТП на юге города. За ее жизнью в соцсети следили десятки тысяч фолловеров.

Самые интересные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал The Lime, чтобы ничего не пропустить.