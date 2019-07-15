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В Лондоне трагически погибла звезда соцсетей: ее видео смотрели десятки тысяч фолловеров

Последний ролик она записала всего за день до смерти

понедельник, 15 июля 2019, 14:35
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Жительница Лондона и звезда Instagram Эмили Хартридж трагически погибла в результате ДТП на юге города. За ее жизнью в соцсети следили десятки тысяч фолловеров.

12 июля около 8:30 утра, находясь за рулем скутера, девушка угодила под колеса грузовика, водитель которого потерял управление. Позже на странице Хартридж в соцсети появилось сообщение о ее смерти.

"Вчера Эмили стала участнице инцидента, в результате которого ушла из жизни. Мы все очень любим ее и никогда не забудем. Она тронула так много сердец", - говорится в сообщении.

Последний ролик девушки, записанный всего за день до смерти, была посвящен "десяти причинам завести молоденького бойфренда". Его посмотрели более 400 тыс. пользователей сети.

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Эмили Хартридж начала вести свой Instagram-аккаунт в 2012 году. За жизнью девушки следили сотни тысяч фолловеров. В своих постах она рассказывала о своей жизни, часто шутила и делилась советами.

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