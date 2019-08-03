На "аллее звезд" в Киеве увековечили имя Кузьмы Скрябина: фото

На киевской "Площади звезд" у ТРЦ "Гулливер" продолжают открывать звезды известным украинцам. На днях аллея пополнилась еще двумя табличками: памяти легендарного музыканта Кузьмы Скрябина (Андрея Кузьменко) и в честь группы "Друга ріка".

Как сообщает "Урядовий кур’єр", на открытии звезды присутствовала вдова Кузьмы, основательница Фонда им. Кузьмы Скрябина Светлана Бабийчук и его дочь.

"Не я должна здесь стоять и не я должна сказать эти слова. Всегда, когда заканчивался концерт, Андрей говорил "спасибо, люди". Спасибо, Андрюша, за то, что ты в наших сердцах и душах. Спасибо тебе за то, что ты нам дал надежду и веру, и каждому дал право быть таким, как ты, и чтобы каждый имел право на ошибки. И был настоящим патриотом своей страны. Делаем мир лучше, бережем родных и помним: когда мы уйдем отсюда, жизнь будет продолжаться и останется только то, что мы здесь оставим. Спасибо, люди, спасибо за поддержку", - произнесла Светлана во время открытия.

Напомним, Андрей Кузьменко погиб в ДТП 2 февраля 2015 года. Автомобиль, за рулем которого находился музыкант, столкнулся с молоковозом. Кузьма скончался на месте.

Группа "Друга ріка" не ожидала, что в их честь в Киеве появится звезда.

"Площадь звезд" появилась в Киеве еще в 2015 году. Сегодня киевлян и гостей столицы радует 31 звезда.На алле можно увидеть таблички певицы Нины Матвиенко, актеров Владимира Горянского, Богдана Ступки, Ады Роговцевой, группы "СКАЙ" и других представителей сфер театра, кино, музыки и спорта.

24 мая на "Площади звезд" появилась табличка в честь украинского артиста MONATIK’а. Об этом артист рассказал на личной странице в Instagram, призвав поклонников пополнять украинскую "аллею звезд" новыми именами.

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