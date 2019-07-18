RU  UA

Лайм

ТОП-20 лучших ресторанов Киева: итоги голосования

Погибшему Кузьме Скрябину выписали штраф: в сети негодуют

Сумма штрафа составляет 1613 гривен 35 копеек

четверг, 18 июля 2019, 12:33
читати статтю українською

На имя легендарного украинского музыканта Кузьмы Скрябина (Андрея Кузьменко), который трагически погиб более четырех лет назад, прислали уведомление о штрафе.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил друг и коллега музыканта, продюсер Владимир Бебешко, приложив к посту фото документа.

"Привет чуваки! На имя Кузьмы Скрябина только пришло сообщение о штрафе с налоговой... Не знаю, как ему об этом сообщить!", - возмутился Бебешко. Сумма штрафа составляет 1613 гривен 35 копеек.

Пользователи сети негодуют в комментариях под постом, их возмущает, что сотрудники налоговой службы не следят за тем, кому отправляют подобные уведомления.

  • Андрей Кузьменко погиб в ДТП 2 февраля 2015 года. Автомобиль, за рулем которого находился музыкант, столкнулся с молоковозом. Кузьма скончался на месте.
  • Недавно группа "Скрябин" представила песню "Сонце замість шапки", где звучит голос Кузьмы. Название песне дали сами музыканты, используя рабочие зарисовки, которые остались в компьютере Андрея.

Самые сочные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал The Лайм, чтобы ничего не пропустить.

Новости партнеров

Читайте также

Лобода рассказала о своем самом большом страхе

Певица Светлана Лобода рассказала своим поклонникам, чего боится больше всего.

Умерла выдающаяся украинская актриса

18 июля ушла из жизни знаменитая украинская актриса Валентина Зимняя.

Он тебя бросит: молодая возлюбленная Виктора Павлика рассказала о реакции людей на роман с певцом

Екатерина Репяхова, возлюбленная Виктора Павлика, рассказала, что получает негативные комментарии в соцсетях.

Новости партнеров

Загрузка...

Интервью

Роуз Макгоуэн

В Украине со мной очень человечны, и я ценю это - звезда "Зачарованных" Роуз Макгоуэн

Эктор Хименес-Браво

"Украина открыта для бизнеса" - я очень смеялся, когда увидел эту рекламу - Эктор Хименес-Браво

Джамала

Не хочу, чтобы кто-то спекулировал на истории моей семьи, моего народа

Хамерман знищує віруси

На Западной Украине нас больше любят и больше ненавидят, и это можно объяснить - "Хамерман знищує віруси"
Все интервью
подняться наверх
События
    Звезды
      Скандал
        Мода
          Красота
            Афиша
              Кино
                Lifestyle
                  Путешествия
                    Гороскоп

                      © 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

                      Разработка сайта: