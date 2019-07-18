Погибшему Кузьме Скрябину выписали штраф: в сети негодуют

На имя легендарного украинского музыканта Кузьмы Скрябина (Андрея Кузьменко), который трагически погиб более четырех лет назад, прислали уведомление о штрафе.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил друг и коллега музыканта, продюсер Владимир Бебешко, приложив к посту фото документа.

"Привет чуваки! На имя Кузьмы Скрябина только пришло сообщение о штрафе с налоговой... Не знаю, как ему об этом сообщить!", - возмутился Бебешко. Сумма штрафа составляет 1613 гривен 35 копеек.

Пользователи сети негодуют в комментариях под постом, их возмущает, что сотрудники налоговой службы не следят за тем, кому отправляют подобные уведомления.

Андрей Кузьменко погиб в ДТП 2 февраля 2015 года. Автомобиль, за рулем которого находился музыкант, столкнулся с молоковозом. Кузьма скончался на месте.

Недавно группа "Скрябин" представила песню "Сонце замість шапки", где звучит голос Кузьмы. Название песне дали сами музыканты, используя рабочие зарисовки, которые остались в компьютере Андрея.

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