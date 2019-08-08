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Павел Зибров женится в третий раз: и это не шутка

Церемония пройдет в элитном ресторане Конча-Заспы

четверг, 8 августа 2019, 16:50
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62-летний украинский певец Павел Зибров решил в третий раз пойти под венец. Так он и его супруга Марина отпразднуют свое 25-летие в браке. Обычные ресторанные посиделки пара решила заменить полноценной свадебной церемонией.

К тому же, как артист рассказал в студии передачи "Ранок з Україною", таким образом годовщину семья отпразднует 25 августа, в день 60-летия его жены.

Ведущей свадебной церемонии Зибровы выбрали свою 22-летнюю дочь Диану. Сегодня девушка уже готовит программу мероприятия, которое пройдет в элитном ресторане Конча-Заспы. Что же касается невесты, она даже выбрала уже свадебное платье. В этом Марина Зиброва отдала предпочтение итальянскому производителю. А вот со свидетелями пара еще определяется.

"Дружка должна быть такая, которая уже прожила с мужем много лет. Более 25 лет! Рыбчинские, наши кумовья, недавно отпраздновали золотую свадьбу. Это было бы очень хорошо, если бы Саша Рибчинская согласилась быть моей свидетельницей", - отметил Зибров.

Как признался певец, за организацию он не переживает вовсе - доверяет своим женщинам. Но боится другого:

"Ты согласна выйти за меня замуж...? И я боюсь того, что она ответит", - посмеялся он.

Напомним, первая супруга Павла Зиброва Татьяна ушла от него к своему студенту, когда будущему артисту было 27 лет. А уже 25 августа 1994 года Павел Зибров женился на Марине. Сегодня пара воспитывает дочь Диану и сына Марины от первого брака Александра.

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