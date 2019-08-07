Загадочная история Софии Ротару: угадываем возраст певицы в игре к ее дню рождения

В среду, 7 августа, украинская эстрадная певица София Ротару отмечает свой 72 день рождения. В этом возрасте артистка не только продолжает свою концертную деятельность, но и является постоянной звездой таблоидов и модных журналов. А все дело в том, что внешность знаменитости не перестает удивлять окружающих.

Как смеются иногда поклонники Ротару, артистка, подобно Брэду Питту в фильме "Загадочная история Бенджамина Баттона", с годами не стареет, а только становится моложе. Поэтому, как правило, угадать возраст певицы на фото довольно сложно. Именно такой тест мы решили сегодня предложить и вам. Попробуем?

На сегодняшний день репертуар Софии Ротару насчитывает более 500 песен на русском, украинском, молдавском, болгарском, сербском, польском, немецком, французском, итальянском, испанском и английском языках. В свое время альбомы исполнительницы продавались миллионными тиражами не только на территории СНГ, но и за рубежом.

К примеру, фан-клубы Софии Ротару создавались в Чехии, Финляндии, Корее, Германии, Польше и в других странах мира. В годы СССР артистку признали одной из ведущих певиц Советского Союза.

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