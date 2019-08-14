RU  UA

Лайм

Читайте нас в Telegram-канале

Модель Эшли Грэм объявила о беременности: судя по видео, эту новость она скрывала не один месяц

Кого ждут модель и ее супруг, пока не известно

среда, 14 августа 2019, 17:34
читати статтю українською

Американская plus size-модель Эшли Грэм призналась поклонникам, что ждет первенца. На личной странице в Instagram звезда глянцевых журналов опубликовала видео, на котором вместе с супругом Джастином Эрвином рассказала о своем положении.

Менее чем за час ролик собрал более 500 тыс. просмотров. Свыше 15 тыс. фолловеров уже успели поздравить пару с грядущим пополнением в семье. Кого ждут модель и ее муж, пока поклонникам знаменитости не известно.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от A S H L E Y G R A H A M (@ashleygraham)

"Девять лет назад я вышла замуж за любовь всей своей жизни. Это было лучшее путешествие с самым родным человеком в мире! Сегодня мы чувствуем себя счастливыми, благодарными и взволнованными, ведь хотим показать нашу растущую семью! С юбилеем, Джастин! Жизнь становится еще лучше", - написала под своим видео Грэм.

В кадре модель и ее супруг обращаются к подписчикам и демонстрируют уже довольно немаленький живот знаменитости. Из этого можно сделать вывод, что Эшли Грэм скрывала от поклонников эту новость по меньшей мере несколько месяцев.

Посвятил этому событию пост и супруг модели. На личной странице в соцсети видеооператор опубликовал фото, на котором супруги запечатлены со снимком УЗИ: "Я думаю, что моя жизнь на самом деле началась тогда, когда в ней появилась ты", - трогательно обратился он к жене.

Встречаться Эшли Грэм и Джастин Эрвин начали в 2009 году. Уже в 2010-м пара сыграла свадьбу и узаконила свои отношения.

  • Ранее украинская модель Александра Кучеренко, супруга телеведущего Дмитрия Комарова, рассказала в интервью, чем покорил ее автор экстремально-туристической программы "Мир наизнанку".
  • Британская модель и актриса Кара Делевинь стала героиней сентябрьского номера американского журнала Marie Claire. 27-летняя знаменитость снялась в откровенной фотосессии и раскрыла пикантные детали своей личной жизни.

Самые интересные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал The Лайм, чтобы ничего не пропустить.

Новости партнеров

Читайте также

Стало известно о многомиллионных долгах покойного солиста The Prodigy

После урегулирования всех финансовых вопросов, состояние музыканта сократилось вдвое

"95 Квартал" показал первую пародию на Зеленского с новым актером: видео

13 августа в Одессе прошел концерт студии "Квартал 95" с новой программой

Дочь Кошевого поборется за право представлять Украину на детском Евровидении-2019: видео песни

Стали известны имена финалистов Национального отбора на детское Евровидение-2019.

Новости партнеров

Загрузка...

Интервью

Роуз Макгоуэн

В Украине со мной очень человечны, и я ценю это - звезда "Зачарованных" Роуз Макгоуэн

Эктор Хименес-Браво

"Украина открыта для бизнеса" - я очень смеялся, когда увидел эту рекламу - Эктор Хименес-Браво

Джамала

Не хочу, чтобы кто-то спекулировал на истории моей семьи, моего народа

Хамерман знищує віруси

На Западной Украине нас больше любят и больше ненавидят, и это можно объяснить - "Хамерман знищує віруси"
Все интервью
подняться наверх
События
    Звезды
      Скандал
        Мода
          Красота
            Афиша
              Кино
                Lifestyle
                  Путешествия
                    Гороскоп

                      © 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

                      Разработка сайта: