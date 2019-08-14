Модель Эшли Грэм объявила о беременности: судя по видео, эту новость она скрывала не один месяц

Американская plus size-модель Эшли Грэм призналась поклонникам, что ждет первенца. На личной странице в Instagram звезда глянцевых журналов опубликовала видео, на котором вместе с супругом Джастином Эрвином рассказала о своем положении.

Менее чем за час ролик собрал более 500 тыс. просмотров. Свыше 15 тыс. фолловеров уже успели поздравить пару с грядущим пополнением в семье. Кого ждут модель и ее муж, пока поклонникам знаменитости не известно.

"Девять лет назад я вышла замуж за любовь всей своей жизни. Это было лучшее путешествие с самым родным человеком в мире! Сегодня мы чувствуем себя счастливыми, благодарными и взволнованными, ведь хотим показать нашу растущую семью! С юбилеем, Джастин! Жизнь становится еще лучше", - написала под своим видео Грэм.

В кадре модель и ее супруг обращаются к подписчикам и демонстрируют уже довольно немаленький живот знаменитости. Из этого можно сделать вывод, что Эшли Грэм скрывала от поклонников эту новость по меньшей мере несколько месяцев.

Посвятил этому событию пост и супруг модели. На личной странице в соцсети видеооператор опубликовал фото, на котором супруги запечатлены со снимком УЗИ: "Я думаю, что моя жизнь на самом деле началась тогда, когда в ней появилась ты", - трогательно обратился он к жене.

Встречаться Эшли Грэм и Джастин Эрвин начали в 2009 году. Уже в 2010-м пара сыграла свадьбу и узаконила свои отношения.

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