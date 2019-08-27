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Украинская рэп-исполнительница alyona alyona угодила в шорт-лист именитой международной премии

Премию ежегодно вручают в Гамбурге самым перспективным молодым талантам

вторник, 27 августа 2019, 12:24
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Украинская хип-хоп-исполнительница alyona alyona (Алена Савраненко) попала в список из пяти претендентов на победу в международном музыкальном конкурсе Anchor. Премию ежегодно вручают самым перспективным молодым талантам.

Информация о включении alyona alyona в шорт-лист появилась на официальном сайте премии. Церемония ее вручения традиционно состоится в Гамбурге (Германия) в сентябре.

"Ее ролики набрали миллионы просмотров: как клип, в котором она с гордостью танцует словно королева улицы перед жилыми домами своего родного города Барышевка и изображает себя сказочным матриархом в дистопичном мире", - отмечается на сайте премии.

В эту же пятерку кроме alyona alyona попали исполнители из Норвегии, Великобритании, Нидерландов и Китая.

Премию Anchor ежегодно вручают во время международного фестиваля Reeperbahn Festival в Гамбурге. Номинантов из разных стран мира выбирает совет музыкальных специалистов, а победителя определяют члены жюри.

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