В Украину приедет главный актер трилогии "Назад в будущее" Кристофер Ллойд

Американский актер Кристофер Ллойд, сыгравший дока Брауна в трилогии "Назад в будущее", впервые приедет в Украину. В этом году он заявлен одним из хедлайнеров фестиваля Comic Con 2019, который пройдет в Киеве с 21 по 22 сентября.

Согласно информации организаторов, в эти дни 80-летний Ллойд появится на Арт-заводе "Платформа", где пообщается с фанами, раздаст автографы и сделает совместные фотографии.

В кино Кристофер Ллойд снимается с 70-х, сегодня на счету актера около ста ролей. Настоящую славу Ллойду принесла роль профессора Эммета Брауна в серии фильмов "Назад в будущее". Довольно успешными были его роли в картинах "Семейка Адамс", "Мой любимый марсианин", "Пролетая над гнездом кукушки", в ситкоме "Теория большого взрыва".

Примечательно, что это уже третий знаменитый гость фестиваля Comic Con 2019. Ранее стало известно, что в Киеве в эти дни также погостят соавтор культовой видеоигры DOOM Джон Ромеро и голливудский кинозлодей Дэнни Трехо ("Мачете").

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