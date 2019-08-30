Евровидение-2020: назван город проведения конкурса

Международный песенный конкурс Евровидение-2020 пройдет в городе Роттердаме (Нидерланды). Об этом после неожиданного отказа столицы официально сообщили организаторы конкурса.

Видео с соответствующим объявлением также появилось на странице конкурса в YouTube. В кадре появляется музыкант Дункан Лоуренс, победитель Евровидения-2019, который прогуливается по улицам Роттердама.

Ранее стало известно, что Амстердам, как столица страны-победительницы Евровидения-2019, отказался принять у себя песенный конкурс следующего года. Организаторы объяснили это тем, что в городе не нашлось места для проведения столь масштабного мероприятия на необходимые даты.

"Это связано с бронированиями, которые, как выяснилось при тщательном изучении вопроса, невозможно перенести", - также рассказала мэр столицы Фемке Халсема. Концертный зал Ziggo Dome, который предполагался в качестве места проведения конкурса, оказался занят в запланированный период.

Что стоит знать о Роттердаме

Роттердам - второй по величине город страны и расположен он неподалеку от столицы (80 км). Сегодня в нем проживают 630 тыс. жителей. Сам конкурс пройдет в стенах зала Ahoy Arena с вместительностью 15 000 зрителей. Другие залы поменьше наверняка будут использованы для пресс-конференций и других подобных мероприятий. Кстати, именно в этот зал в 2007 году принимал Детское Евровидение-2007.

Согласно предварительно информации, власти города намерены вложить в организацию Евровидения-2020 еще около 15 млн евро.

В ночь на воскресенье, 19 мая, 25-летний музыкант из Нидерландов Дункан Лоуренс победил в песенном конкурсе Евровидение-2019. Он стал первым мужчиной-исполнителем, который принес победу Нидерландам, а также первым победителем своей страны, начиная с 1975 года. На конкурсе парень выступил с авторской песней Arcade, в которой рассказал о трагической любви и утрате любимого человека.

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