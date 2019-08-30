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Тина Кароль почтила память погибших украинских военных: видео

Певицу поблагодарили за сильное и чувственное исполнение

пятница, 30 августа 2019, 11:30
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Вечером 29 августа, в День памяти павших героев - защитников Украины, певица Тина Кароль почтила память украинских военных, погибших в боях за Иловайск.

На личной странице в Facebook знаменитость опубликовала видео живого исполнения песни "Закрили твої очі", которую посвятила защитникам Украины (смотрите видео на странице ниже).

"В такой день, в память погибшим защитникам Украины я хочу выложить эту песню! Сложную для меня морально! Это всем нашим мальчикам, это всем нашим девушкам, любимым сыновьям, мужьям", - прокомментировала ролик артистка.

Всего за несколько часов 5-минутное видео собрало более 18 тыс. просмотров, десятки комментариев и репостов. Артистку благодарят за проникновенную лирику, сильное исполнение и открытую позицию. "Вам очень к лицу подобные песни. Спасибо за сильное, чувственное исполнение", - отметили под постом.

  • Ранее Тина Кароль поделилась с поклонниками свежим фото 10-летнего сына Вениамина. Сегодня мальчик учится в Британии, куда время от времени певица летает с визитами.

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