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Гордость мамы: Тина Кароль показала фото повзрослевшего сына

Поклонники заметили сходство с отцом

четверг, 29 августа 2019, 17:30
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Популярная украинская певица Тина Кароль поделилась с поклонниками новым снимком 10-летнего сына Вениамина.

На фото, опубликованном на странице певицы в Facebook, мальчик запечатлен в деловом стиле - голубой рубашке и темном галстуке. "За нами будущее. Пока что не в Раду, а в школу. Но все впереди. Гордость мамы", - написала Тина под фотографией, делая отсылку к первому заседанию новой Верховной Рады, которое стартовало как раз 29 августа.

Поклонники принялись желать Вене успехов в новом учебном году, а также обсуждать внешность мальчика. Многие фаны певицы отметили невероятное сходство с отцом, продюсером Евгением Огиром, который ушел из жизни в апреле 2013 года.

"Умное лицо! Здоровеньким расти!", "Похож на папу", "Красавец растет, похож на папу", "И папин, и мамин", "Взрослый на вид мужчина", "В папу", "Мамин сын! Красавчик! Удачи тебе в новом школьном году!", "Успехов, мамино счастье", "Мамина улыбка", - пишут комментаторы.

Вениамин живет и учится в школе Великобритании. Как ранее рассказала артистка, мальчик сразу пошел во второй класс и отлично вписался в англоязычный коллектив. Там же школьник частенько наведывается в украинскую общину, где удивляет публику украинскими нарядами и танцами.

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