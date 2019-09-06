В сети опубликовали официальный школьный портрет детей принца Уильяма и Кейт Миддлтон

У старших детей герцога и герцогини Кембриджских начался новый учебный год. И если для 6-летнего принца Джорджа он стал третьим, то 4-летняя принцесса Шарлотта впервые переступила порог школы.

По случаю важного события в семье британских монархов, Кенсингтонский дворец представил официальный портрет детей Кейт Миддлтон и принца Уильма, сделанный незадолго до поездки в учебное заведение.

"Герцог и герцогиня Кембриджские рады поделиться фотографией принца Джорджа и принцессы Шарлотты, сделанной утром у дверей Кенсингтонского дворца. Снимок был сделан незадолго до того, как Их Королевские Высочества отправились в школу Thomas's Battersea", - гласит подпись к снимку.

В первый учебный день Шарлотту и Джорджа сопровождали родители - Кейт и Уильям. Герцогиня особенно была рада отвести дочь на первый урок, поскольку с Джорджем у нее не было такой возможности. Из-за своей третьей беременности Миддлтон плохо почувствовала себя с утра и не смогла проводить маленького принца в подготовительный класс.

Ранее в Лондоне состоялся торжественный парад, посвященный официальному празднованию 93-го дня рождения королевы Елизаветы II. Принц Уильям и его супруга герцогиня Кейт Миддлтон совершили свой первый официальный выход на публику полной семьей - с младшим сыном, принцем Луи.

Герцог и герцогиня Кембриджские принц Уильям и Кейт Миддлтон вместе с детьми посетили лондонский сад дикой природы Chelsea Flower Garden.

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