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В сети опубликовали официальный школьный портрет детей принца Уильяма и Кейт Миддлтон

Снимок сделан незадолго до поездки в учебное заведение

пятница, 6 сентября 2019, 13:57
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У старших детей герцога и герцогини Кембриджских начался новый учебный год. И если для 6-летнего принца Джорджа он стал третьим, то 4-летняя принцесса Шарлотта впервые переступила порог школы.

По случаю важного события в семье британских монархов, Кенсингтонский дворец представил официальный портрет детей Кейт Миддлтон и принца Уильма, сделанный незадолго до поездки в учебное заведение.

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Публикация от Kensington Palace (@kensingtonroyal)

"Герцог и герцогиня Кембриджские рады поделиться фотографией принца Джорджа и принцессы Шарлотты, сделанной утром у дверей Кенсингтонского дворца. Снимок был сделан незадолго до того, как Их Королевские Высочества отправились в школу Thomas's Battersea", - гласит подпись к снимку.

В первый учебный день Шарлотту и Джорджа сопровождали родители - Кейт и Уильям. Герцогиня особенно была рада отвести дочь на первый урок, поскольку с Джорджем у нее не было такой возможности. Из-за своей третьей беременности Миддлтон плохо почувствовала себя с утра и не смогла проводить маленького принца в подготовительный класс.

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