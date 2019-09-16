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Известный американский рок-музыкант найден мертвым в собственной квартире

Вокалисту группы "The Cars" Рику Окасеку было 75 лет

понедельник, 16 сентября 2019, 11:53
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Рик Окасек, вокалист группы "The Cars", введенной в 2018 году в Зал славы рок-н-ролла, умер в возрасте 75 лет. По информации The Guardian, полиция Нью-Йорка отреагировала на вызов 911, прибыла в квартиру музыканта и обнаружила его тело "без признаков насильственной смерти".

Группа "The Cars", чьи песни возглавляли чарты в конце 1970-х и 80-х, стала одним из зачинателей направления "новой волны". Команда распалась в 1988 году, после чего Окасек сосредоточился на сольной карьере. Всего он записал семь сольных альбомов и спродюсировал записи для многих музыкантов, включая Hole Кортни Лав и группы Weezer.

Рик Окасек родился и вырос в Балтиморе. Он начал заниматься музыкой после того, как бросил колледж в 60-х годах и встретился с будущим басистом "The Cars" Бенджамином Орром в 1965 году. В 1970 году Окасек и Орр переехали в Бостон, и вместе с клавишником Грегом Хоуксом и барабанщиком Дэвидом Робинсоном создали группу, звучание которой открыло новые горизонты для рок-музыки.

"The Cars" выпустили шесть студийных альбомов в период с 1978 до 1984 года. Самой известной их композицией является "Drive", которую группа исполнила на легендарном концерте 1985 года в поддержку голодающих Эфиопии Live Aid. Песни "The Cars" неоднократно становились саундтреками для популярных фильмов и сериалов, включая "Очень странные дела", "Бамблби", "Офис", "Трансформеры", "Клан Сопрано", "Клиника" и других.

Окасек был трижды женат и стал отцом шести сыновей. Музыкант познакомился со своей третьей супругой, супермоделью Полиной Порицковой, в 1984 году на съемках музыкального клипа для "Drive". Они были женаты в течение 28 лет, хотя в прошлом году Порицкова объявила в Instagram, что пара расстается. При этом она написала, что хотя они больше не вместе, "любовь, которую мы испытываем друг к другу, настолько широка и глубока, что она практически осязаема. Такая любовь никогда не исчезнет".

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Раздел: ЛаймСобытия
Теги: музыка

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