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Умер знаменитый фотограф Питер Линдберг: его моделями были Кейт Мосс, Брэд Питт и Синди Кроуфорд

Недавно обложкой Линдберга для британского Vogue восхищался весь мир

среда, 4 сентября 2019, 12:46
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В возрасте 74 лет умер немецкий фэшн-фотограф Питер Линдберг. За годы карьеры мастер черно-белого кадра снимал для журналов Vogue и Rolling Stone, его моделями были Брэд Питт, Кейт Мосс и Синди Кроуфорд.

Сообщение о смерти фотографа появилось на его официальной странице в Instagram, за которой сегодня следят 1,3 млн фолловеров: "С большой грустью мы сообщаем о смерти Питера Линдберга, он умер 3 сентября 2019 года в возрасте 74 лет".

Питер Линдберг вошел в число самых известных фотографов мира, и именно ему приписывают заслуги в создании феномена супермоделей 90-х. Фото Линдберга можно найти на страницах Harper's Bazaar, Vogue, Vanity Fair, Rolling Stone, перед его объективом позировали Леди Гага, Наталья Водянова, Мэрайя Кэри, Брэд Питт, Кейт Мосс и Синди Кроуфорд. Над совместными проектами фотограф работал с Карлом Лагерфельдом, Дерил Ханной и Джорджо Армани.

К слову, именно Питер Линдберг снимал для последней обложки британского Vogue, приглашенным редактором которого стала Меган Маркл.

Питер Линдберг Питер Линдберг // instagram.com/therealpeterlindbergh
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Этан Хоук Питер Линдберг // instagram.com/therealpeterlindbergh
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Ванесса Паради Питер Линдберг // instagram.com/therealpeterlindbergh
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Роберт Паттинсон Питер Линдберг // instagram.com/therealpeterlindbergh
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Кара Делевинь Питер Линдберг // instagram.com/therealpeterlindbergh
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Эмма Уотсон Питер Линдберг // instagram.com/therealpeterlindbergh
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Ричард Гир Питер Линдберг // instagram.com/therealpeterlindbergh
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Брэд Питт Питер Линдберг // instagram.com/therealpeterlindbergh
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Adwoa Aboah Питер Линдберг // instagram.com/therealpeterlindbergh
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Адут Акеч Питер Линдберг // instagram.com/therealpeterlindbergh
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Пенелопа Крус Питер Линдберг // instagram.com/therealpeterlindbergh
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Леди Гага Питер Линдберг // instagram.com/therealpeterlindbergh
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Ирина Шейк Питер Линдберг // instagram.com/therealpeterlindbergh
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Яра Шахиди Питер Линдберг // instagram.com/therealpeterlindbergh
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