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На Х-фактор 10 пришел сын победительницы "Україна має талант": удалось ли парню выйти из тени матери

Как выступила группа БУХАРЬ’est band

суббота, 28 сентября 2019, 20:09
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28 сентября на телеканале СТБ проходит третий выпуск юбилейного десятого сезона вокального шоу "Х-фактор". На кастинг пришел сын солистки группы "Лисапетний батальон", которая победила в шоу "Україна має талант-5".

Парень вышел на сцену Х со своей группой БУХАРЬ’est band. Перед выступлением брутальный парень признался, что пришел на "Х-фактор", "чтобы не быть в тени матери".

"Не хочу пиариться за счет моей мамы, конечно же, но моя мама Фалион Наталия Ивановна, победительница 5 сезона "Україна має талант", со своим "Лисапетным батальоном" они как на танке ворвалась в шоу-бизнес и вот газуют там до сих пор. В том числе благодаря моим песням", - рассказал музыкант. Парень также признался, что часто ездит со своей мамой на выступления.

На сцене шоу БУХАРЬ’est band исполнили зажигательную песню "Панк або пропав", но впечатлить судей им не удалось.

Кондратюк сказал, что не очень любит такой жанр, сложной музыка показалась и Андрею Данилко. "Слабенько было, но шанс вам дать можно и я скажу вам "да", - произнесла Оля Полякова.

А приглашенный судья Нино Катамазде, оценки которой больше всего боялись музыканты, сказала следующее: "Это сложная музыка, абсолютно не примитивная. Вы должны понравится тем людям, которым не нравится ваше направление. Говорю вам "да" за смелость и желаю, чтобы вы нашли свое звучание".

Два "да" от Поляковой и Катамадзе не дает права группе пройти в следующий этап шоу.

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Раздел: ЛаймСобытия
Теги: Х-Фактор 10, шоу

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