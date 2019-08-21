Победитель "Х-фактора" женился на известной российской актрисе: фото и видео со свадьбы

Участник группы ZBSband, которая победила в девятом сезоне вокального проекта "Х-фактор" на канале СТБ, Владислав Онищенко женился. Избранницей певца стала российская актриса, знакомая многим по сериалу "Универ", Анастасия Иванова.
Об этом сказано на сайте телеканала. О грядущей свадьбе влюбленные сообщили в начале июня, а уже в этом месяце сыграли пышную свадьбу. Невеста выбрала для торжества два платья, жених также успел сменить за вечер два костюма.
Друзья и поклонники поздравляют новоиспеченных супругов с таким важным событием, желая молодым счастливых совместных лет жизни.
Анастасия Иванова - российская актриса театра и кино. Известность девушке принесла роль в популярном в РФ сериале "Универ. Новая общага", где она сыграла красотку Юлю Семакину. Иванова также сыграла эпизодические роли в телесериалах "След", "Пятая стража" и "Дело врачей".
Владислав Онищенко тоже актер. Ему отлично удается совмещать музыкальную карьеру и работу в киевском театре "Золотые ворота".
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