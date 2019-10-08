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Названы первые участники Евровидения-2020: кто они и кого представят

Со своими представителями уже определились Испания и Бельгия

вторник, 8 октября 2019, 16:18
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Евровидения-2020 состоится в Роттердаме (Нидерланды) лишь в мае следующего года, а Испания и Бельгия уже определились со своими представителями. На международном сайте песенного конкурса появилась первая информация об исполнителях.

Испанию на конкурсе представит молодой поп-певец Блас Канто, Бельгию - группа Hooverphonic. С конкурсными песнями артисты еще не определились, тем не менее о них уже есть что рассказать.

Блас Канто (Испания)

Дорогу к успеху в музыкальной карьере Блас Канто стал прокладывать в составе испанской группы Auryn. Сольную карьеру певец решил начать в 2017 году, и это решение оказалось удачным. Его дебютный студийник Complicado вышел в сентябре 2018 года и занял первое место в чарте испанских релизов.

Испания, как известно, входит в так называемую Большую пятерку Евровидения (является одной из стран-основательниц песенного конкурса). Это позволяет стране сразу проходить в гранд-финал. Но, несмотря на столь ценную привилегию, последние годы ее представители не могут похвастаться большим успехом. Возможно, эту ситуацию в следующем году удастся поправить Бласу Канто.

Hooverphonic (Бельгия)

В отличие от Испании, в Бельгии решили сделать ставку на богатый опыт. В Роттердаме страну представит поп-рок-группа Hooverphonic, основанная еще в 1995 году. Первые записи коллектива относили к жанру трип-хоп, но уже скоро музыканты проявили себя и в других жанрах. Сегодня это по большей мере поп-рок с элементами лаунджа.

Насколько известно, изначально музыканты назвали себя просто Hoover (Хувер), но вскоре группу пришлось переназвать в Hooverphonic, так как прежнее имя уже принадлежало крупной фирме по производству пылесосов.

  • Напомним, в ночь на воскресенье, 19 мая, 25-летний музыкант из Нидерландов Дункан Лоуренс победил в песенном конкурсе Евровидение-2019. Он стал первым мужчиной-исполнителем, который принес победу Нидерландам, а также первым победителем своей страны, начиная с 1975 года. На конкурсе парень выступил с авторской песней Arcade, в которой рассказал о трагической любви и утрате любимого человека.

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