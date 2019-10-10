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Названы лауреаты Нобелевской премии по литературе за 2018 и 2019 годы

Соответствующая информация появилась в официальном Twitter-аккаунте премии

четверг, 10 октября 2019, 14:26
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Комитет Нобелевской премии назвал имена ее лауреатов за 2018 и 2019 годы. Ими стали польская писательница Ольга Токарчук и австрийский писатель Петер Хандке. Соответствующая информация появилась в официальном Twitter-аккаунте премии.

Примечательно, что для Ольги Токарчук это не первая крупная награда. В 2018 году писательница также была удостоена Букеровской премии за роман "Бегуны" (Flights). Эту книгу автор посвятила теме путешествий и разбила на отдельные новеллы, эссе, путевые записи, объединенные общим сюжетом. Истории также объединены единым рассказчиком. Всего же в книге 116 эпизодов, длина которых разнится от одного предложения до 32 страниц.

"Бегуны" получил высокие оценки критиков и был назван "прекрасным введением в творчество крупного автора и истинным удовольствием для любителей современной европейской литературы".

Известность драматургу Петеру Хандке в области литературы принесли пьеса "Оскорбление публики" и роман "Страх вратаря перед одиннадцатиметровым", который в 1972 году был экранизирован Вимом Вендерсом. Также писатель известен сегодня и тем, что был одним из авторов сценария еще одного фильма Вендерса - "Небо над Берлином" (1987).

Почему лауреатов сразу двое?

10 октября комитет объявил сразу двух лауреатов премии, так как объявление лауреата в 2018-м отложили на год. Причиной этого стал скандал, вызванный тем, что супруг одного из членов Шведской академии, которая присуждает награду, заранее раскрывал посторонним имена победителей.

  • Картину стрит-арт художника Бэнкси, личность которого до сих фактически не установлена, продали на лондонском аукционе Sothebyʼs за рекордные 9,9 млн фунтов стерлингов ($12,2 млн). Ею автор высмеял британский парламент.

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