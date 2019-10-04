RU  UA

Лайм

Картину Бэнкси продали за рекордную сумму: ею художник высмеял британский парламент

Покупатель произведения неизвестен. Впрочем, как и продавец

пятница, 4 октября 2019, 15:00
читати статтю українською

Картину стрит-арт художника Бэнкси, личность которого до сих фактически не установлена, продали на лондонском аукционе Sothebyʼs за 9,9 млн фунтов стерлингов ($12,2 млн).

Работой "Скатившийся парламент" (Devolved Parliament) Бэнкси высмеял британских политиков, изобразив из как шимпанзе, заседающих в Палате общин. На сегодняшний день картина размером 4,2х2,5 метра является самым большим произведением художника. А теперь и рекордно дорогим, сообщается в Twitter аукциона.

Торги прошли 3 октября. За 13 минут финальная цена произведения превысила начальную более чем в пять раз и установила новый аукционный рекорд стоимости для работ Бэнкси. Прежний составил $1,9 млн - на тех же торгах Sothebyʼs в Нью-Йорке за эту сумму продали картину "Незапятнанность".

Покупатель самого дорогого на сегодняшний день произведения Бэнкси неизвестен. Впрочем, как и продавец. Отреагировал на покупку картины и сам Бэнкси: "Жаль, что она принадлежала не мне", - написал он в Instagram вскоре после продажи картины.

  • В Британии нашли архивное видео с Бэнкси. И похоже, мы теперь знаем, как в целом выглядит самый загадочный художник мира.

Самые интересные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал The Lime, чтобы ничего не пропустить.

Новости партнеров

Читайте также

Испытывает постоянные боли: Елизавета II нуждается в операции

Проблемы у главы королевской семьи начались еще 16 лет назад, в 2003 королева получила травму

Под Киевом пенсионеров тепло поздравили с Днем пожилых людей: эксклюзивные фото

1 октября в городе Украинка Обуховского района отметили День пожилых людей

Умер "король чешской поп-музыки" Карел Готт: каким запомнили артиста за более чем 40 лет карьеры

Эстрадный исполнитель Карел Готт умер в кругу родных и близких в одной из клиник Праги

Новости партнеров

Загрузка...

Интервью

Дэнни Трехо

Я рисковал провести остаток жизни за решеткой. Тогда я заключил сделку с Богом - Дэнни Трехо

Роуз Макгоуэн

В Украине со мной очень человечны, и я ценю это - звезда "Зачарованных" Роуз Макгоуэн

Эктор Хименес-Браво

"Украина открыта для бизнеса" - я очень смеялся, когда увидел эту рекламу - Эктор Хименес-Браво

Джамала

Не хочу, чтобы кто-то спекулировал на истории моей семьи, моего народа
Все интервью
подняться наверх
События
    Звезды
      Скандал
        Мода
          Красота
            Афиша
              Кино
                Lifestyle
                  Путешествия
                    Гороскоп

                      © 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

                      Разработка сайта: