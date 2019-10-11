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Принц Гарри и Эд Ширан записали забавное видео в честь Дня психического здоровья

В благотворительном видео Ширан шутит о рыжих, а Гарри говорит о помощи ближним

пятница, 11 октября 2019, 12:45
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В Instagram герцога и герцогини Сассекских появилось благотворительное видео, которое принц Гарри записал совместно с британским поп-исполнителем Эдом Шираном. В нем любимцы публики шутят о рыжем цвете волос и становятся серьезными, когда речь заходит о психическом здоровье.

"Как по мне, это тема, о которой недостаточно говорят. Я думаю, что люди во всем мире действительно страдают", - сказал Гарри.

Ширан согласился, сказав, что он работал над песней, чтобы "решить проблему и донести ее до большего числа людей".

"Люди просто не понимают, каково это для таких, как мы, - добавил он. - Ну, вы знаете, все эти шутки и глупые комментарии. Я просто чувствую, что настало время встать и сказать: "Мы не собираемся больше этого терпеть. Мы рыжие, и мы будем бороться".

Гарри быстро ответил: "Хорошо, хорошо. Немного неловко. Похоже, это недопонимание, ведь речь идет о Всемирном дне психического здоровья".

"О да, да, конечно. Я, конечно же, знал об этом", - сказал Ширан, поспешно удаляя на компьютере документ под названием "Рыжие, объединяйтесь".

Принц Гарри закончил видео серьезным сообщением:

"Ребята, этот Всемирный день психического здоровья. Протяните руку. Не нужно страдать в тишине. Расскажите, как вы себя чувствуете, спросите, как дела у кого-то и послушайте ответ. Будьте готовы обратиться за помощью, когда вам это нужно, и знайте, что мы вместе с вами".

Издание Huffington Post пишет, что в в 2017 году Гарри обратился за помощью к психиатру у консультанта после многих молчания о смерти своей матери принцессы Дианы в 1997 году.

"Вам нужно знать, что для того, чтобы быть сильным и выносливым, нужно иметь мужество обращаться за помощью, когда вам это нужно, - сказал он во время королевского турне по Австралии в прошлом году. - Вы не должны молча страдать".

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