Члены королевской семьи озвучили социальный ролик - он посвящен борьбе с депрессией

Вопреки слухам в СМИ о вражде членов королевской семьи Великобритании, принцы Уильям и Гарри, а также их супруги Кейт Миддлтон и Меган Маркл объединились для работы над общим делом. Герцоги озвучили социальный видеоролик, направленный на борьбу со стрессом и депрессией.

Как отмечается в описании к ролику на канале Sussex Squad Podcast в YouTube, видео создали совместно с Национальной службой здравоохранения Англии. Снял его режиссер Ричард Кертис, известный работой над фильмом "Реальная любовь".

Сами герцоги в кадре не появляются, но на видео поочередно звучат их голоса - сначала принца Уильяма, далее принца Гарри, потом уже Меган Маркл и Кейт Миддлтон.

Что же касается действующих лиц, на видео можно таких знаменитостей как Гленн Клоуз, Джиллиан Андерсон и других.

15 октября мир увидит автобиографию Элтона Джона с говорящим названием "Я". В книге мемуаров 72-летний музыкант делает много шокирующих открытий о личной жизни. В частности, он вспоминает, как однажды стал свидетелем воспитательного процесса в королевской семье.

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