Из галереи в США украли картину Сальвадора Дали за 32 секунды: видео

Неизвестный мужчина вынес из галереи в Сан-Франциско (США) картину "Говорящий жираф" испанского сюрреалиста Сальвадора Дали. Для этого вору потребовалось лишь 32 секунды.

Похищение более чем 50-летнего произведения размером 50 на 60 сантиметров попало на видео камеры наблюдения, но, как сообщает канал ABC7, опознать вора не удалось.

На видео можно рассмотреть чернокожего мужчину в голубой футболке, который заходит в галерею Dennis Rae Fine Art и через 32 секунды выходит с картиной. Как пишет источник, в этот день в галерее проходила выставка произведений испанских сюрреалистов и "Горящий жираф" был выставлен в витрине для привлечения внимания.

Директор галереи Анджела Келлетт полагает, что у преступника был соучастник, который отвлек сотрудника выставки. Позже стало известно, что картину должны были прикрепить к мольберту карабином и тросом, однако они тоже исчезли.

"Говорящего жирафа" Сальвадор Дали создал в 1966-1967 годах под влиянием творчества Пабло Пикассо. На сегодняшний день ее стоимость оценивают в $20 тыс.

Картину стрит-арт художника Бэнкси, личность которого до сих фактически не установлена, продали на лондонском аукционе Sothebyʼs за рекордные 9,9 млн фунтов стерлингов ($12,2 млн). Ею автор высмеял британский парламент.

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