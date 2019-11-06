Елизавета II прислушалась к критике и приняла важное решение - теперь ее любят еще больше

Зима близко, но Елизавета II не собирается прятаться от холода в любимых шубах. Издание Mirror со ссылкой на новую книгу стилиста королевы Анджелы Келли сообщает, что в 2019 году монарх впервые откажется от одежды из натурального меха в пользу искусственных альтернатив.

Елизавета II всегда была поклонницей меха, и владеет множеством натуральных шуб, шапок, шарфов и других предметов гардероба, которые носила годами. Но зоозащитные организации и активисты резко критиковали ее за то, что она продолжает носить эти вещи, когда Великобритания отказалась от пушного звероводства в 2000 году.

Теперь королева согласилась с требованиями общественности. В книге "Обратная сторона медали" Анджела Келли пишет: "Если Ее Величество будет посещать встречи в особенно холодную погоду, с 2019 года будет использоваться искусственный мех, чтобы она оставалась в тепле".

В Великобритании новость о решении королевы встретили с большим одобрением. В комментарии изданию Telegraph Клэр Басс из организации Humane Society International сказала: "Мы очень рады, что Ее Величество официально отказалась от меха. Решение королевы Елизаветы использовать искусственный мех является идеальным отражением настроений британской публики, подавляющее большинство которой ненавидит жестокость и не хочет иметь с этим ничего общего. То, что глава государства отказалась от меха, посылает убедительное сообщение о том, что мех прочно вышел из моды и не связан с брендом Британия".

Еще в 2013 году королеву критиковали за то, что она появилась в длинной коричневой шубе на Рождество. Она надела пальто, которое с 1961 года считается одним из ее любимых.

Королева Елизавета годами не изменяет любимой косметике, и ее цены вас удивят. Помады, кремы и духи Елизаветы II стоят не так уж дорого.

Бывший член парламента Великобритании Норман Бейкер рассказал, насколько богаты члены королевской семьи. Налоговые льготы и субсидии помогают Елизавете II, ее детям и внукам вести безбедную жизнь.

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