Королева Елизавета годами не изменяет любимой косметике, и ее цены вас удивят

Елизавета II не занимается рекламой своей любимой помады, но косметические предпочтения монаршей особы легко узнать по королевским ордерам, позволяющим производителям хвастаться престижной клиентурой.

Ордера выписываются старшими членами королевской семьи с XII века, а на продуктах, рекламных щитах, бланках и вывесках брендов появляются гербы и геральдические знаки, подтверждающие, что они поставляются обитателям Букингемского дворца. Издание Harper’s Bazaar рассказало о кремах, ароматах, мыле и пудре, которые выбирает королева Елизавета. Как ни странно, все они имеют достаточно умеренную по британским меркам стоимость.

Минеральная компакт-пудра Clarins Ever Matte

Цена: £ 28,00 (871 грн)

Французская компания Clarins создала для Елизаветы оттенок помады, который сочетался с ее одеждой для коронации в 1953 году. До сих пор она регулярно использует продукцию бренда (Clarins имеет королевский ордер на «уход за кожей и косметику»), и ходят слухи, что пудра Ever Matte входит в число обязательных бьюти-продуктов королевы.

Лак для ногтей Essie оттенка Ballet Slippers

Цена: £ 7,99 (248 грн)

Согласно веб-сайту Essie, парикмахер Елизаветы еще в 1989 году заказал у американского производителя первый флакон Ballet Slippers. С тех пор это единственный лак, который украшает ногти Ее Величества.

Крем для рук и ногтей Clarins

Цена: £ 23,00 (715 грн)

По слухам, этот тюбик с кремом для рук и ногтей «никогда не заканчивается во дворце». В конце концов, если королева регулярно делает маникюр, она, безусловно, должна поддерживать кожу рук в идеальном состоянии.

Увлажняющая помада Elizabeth Arden

Цена: £ 22,00 (684 грн)

Королева долгое время была поклонницей помады Elizabeth Arden: американский бренд имеет королевский ордер уже более 55 лет. Хотя точно неизвестно, какой цвет предпочитает Елизавета, она, как правило, носит смелые розовые оттенки, похожие на Rosy Shimmer (на фото).

Универсальный крем Elizabeth Arden Eight Hour Cream Skin Protectant

Цена: £28.00 (870 грн)

Еще одним фаворитом Елизаветы является Eight Hour Cream. В 2016 году представитель Elizabeth Arden рассказал, что бренд часто сотрудничает с костюмером королевы Анжелой Келли, предоставляя “все, что требует или хочет попробовать Ее Величество”.

Мыло с лимоном и нероли Bronnley

Цена: £ 13,00 (404 грн)

Марка Bronnley была впервые награждена королевским ордером еще в 1943 году королем Георгом VI, и королева Елизавета поддержала добрую традицию. Неизвестно, какие именно продукты Bronnley поставляются в Букингемский дворец, но мыло Lemon and Neroli Soap - один из их самых популярных продуктов.

Жидкое мыло для рук с ревенем и розой Molton Brown

Цена: £ 20,00 (622 грн)

Еще один обладатель королевского ордера - британский парфюмерный бренд Molton Brown. Он имеет право снабжать королеву «туалетными принадлежностями». Никому не удалось обнаружить конкретные продукты, которыми пользуется Елизавета, но, учитывая ее любовь к розовому цвету, это мыло имеет все шансы оказаться в ее уборной.

Расческа Kent

Цена: £ 36,00 (1120 грн)

Kent является старейшим в мире производителем расчесок и имеет королевский ордер девяти правящих монархов, включая королеву Елизавету.

Духи Floris

Цена: £ 75,00 (2333 грн за 100 мл)

Британская парфюмерная компания Floris - единственный поставщик Елизаветы. Она регулярно создает индивидуальные духи к дню рождения Ее Величества, и хотя формула останется в строжайшем секрете, вероятно, в них присутствует ее любимая нота белой розы.

В сети появилось забавное видео, на котором Елизавета II бегает за внуком. Видео сняли 33 года назад на одном из семейных праздников королевской семьи.

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