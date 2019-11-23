Что посмотреть и почитать о Голодоморе: историк назвал лучшие фильмы и книги

Самым смертоносным среди голодоморов, с которыми в ХХ веке столкнулась Украина, стал искусственный Большой Голод 1932-1933 годов. Согласно подсчетам, преступление унесло жизни по меньшей мере 3,9 млн человек, и четверть из них были детьми до 10 лет. 23 ноября в 16:00 украинцев приглашают присоединится к общенациональной акции "Зажги свечу памяти" и почтить минутой молчания миллионы жизней, погубленных правительством СССР.

Украина признала Голодомор 1932-1933 годов актом геноцида украинского народа, и эту позицию официально приняли еще 15 государств - членов ООН. Несмотря на это, многие украинцы до сих пор верят в мифы, навязанные советской, а затем и российской пропагандой. О том, как менять ситуацию путем самообразования, Lime рассказал историк Виктор Брехуненко, директор Института исследований Голодомора при Национальном музее Голодомора-геноцида.

"Мы должны сделать все, чтобы эта тема фигурировала на бытовом уровне, потому что Украина обрела независимость в 1991 году, а до этого Россия и ее пропагандистская машина делали все возможное, чтобы память про Голодомор исчезла. Мы обязаны эту национальную память вернуть", - говорит Брехуненко.

Историк рекомендует стартовый набор литературы, которая поможет сформировать полноценное представление о Голодоморе.

"Первым делом я посоветовал бы "Энциклопедию Голодомора", которая дает срез по всем аспектам этой темы. Это очень обстоятельная книга Василия Марочко - ученого, который исследует Голодомор наиболее плодотворно и без комплекса неполноценности".

"В Украине уже издана, но вскоре будет переиздана на 32 языках речь Рафаэля Лемкина, автора Конвенции ООН про геноцид. В ней он в 1958 году признал Голодомор классическим проявлением геноцида. Лемкин - еврей, который родился на территории Речи Посполитой, долго жил во Львове, потом эмигрировал, бежал от Холокоста, был профессором Йельского университета в США и написал текст Конвенции ООН о предупреждении и наказании преступления геноцида. Очень важно, что человек, к тексту которого приравнивают все подобные преступления, назвал Голодомор геноцидом украинцев".

"Существует хорошая научно-популярная книжка "33 вопроса и ответа про Голодомор". В ней рассмотрены ключевые вопросы, которые постоянно мифологизируются в интернете и политике. Она рассчитана на широкий круг читателей".

"Скоро выходит книга "Мифы про голодомор". В ней приведены контраргументы к 6 ключевым мифам: что Голодомор не был геноцидом украинцев, что Россия этого не планировала, что голода в Украине не было, потому что известные иностранцы, которые приезжали в СССР - Бернард Шоу, Ромен Роллан, Уолтер Дюранти - отрицали это. Прочитав это, человек может не отягощать себя историческим образованием, но понять, как подобные утверждения могут быть опровергнуты".

Кроме книг, Виктор Брехуденко также привел список фильмов о Голодоморе, которые стоит увидеть.

"Про Голодомор снято десятки документальных фильмов, и большинство из них есть на YouTube. Очень важный фильм "Жнива розпачу" 1984 года, но на сайте Музея Голодомора-геноцида приведен полный список, с которым тоже стоит ознакомиться, - говорит историк.

Художественных фильмов, прямо или косвенно освещающих трагедию Большого Голода, пока немного: "Голод-33" (1991), "Маленькая жизнь" (2008) и "Поводырь" (2014). В 2019 году список пополнится картиной Агнешки Холланд "Цена правды", рассказывающей о расследовании валлийского журналиста Гарета Джонса, который первым раскрыл миру правду о преступлениях сталинского режима и Голодоморе в Украине.

"Я очень рад, что этот фильм был создан. Он станет информационным прорывом, и с точки зрения формирования исторической памяти его значение сложно переоценить. У многих украинцев есть комплекс неполноценности: они больше верят другим о себе, чем своим. Этот фильм резонирует с исследованиями, которые проводят украинские историки, и он повысит интерес к Голодомору как в научном плане, так и в просветительском, - считает Брехуненко. - Гарет Джонс был ключевой фигурой, которая не позволила Сталину сыграть свою партию, скрыть от мира правду о попытке уничтожить носителей украинского генофонда и украинской идентичности".

Всеукраинская премьера фильма "Цена правды" состоится 28 ноября 2019. К ней приурочили выход одноименной книги, в которую вошли избранные статьи и хроника жизни Гарета Джонса. С ней историк также советует ознакомиться.

"В 1932-33 годах о Голодоморе писала львовская газета "Діло", ее обсуждала украинская диаспора в США. Запад воспринимал это упрощенно, поскольку это исходило от украинцев. Но когда зазвучал голос Гарета Джонса, все изменилось. Для Сталина он стал врагом, потому нет ничего удивительного, что ГПУ сделало все, чтобы Гаррет Джонс не выжил", - говорит он.

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