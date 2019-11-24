Финал Детского Евровидения-2019: кто победил и как выступила украинка София Иванько

24 ноября в польском городе Гливице состоялся финал Детского Евровидения-2019. В этом году в песенном конкурсе приняли участие 19 стран, в том числе и Украина. По итогам голосования зрителей и членов жюри, победительницей была названа представительница Польши Вики Габор. Украинка София Иванько и ее авторская песня The Spirit Of Music, заняли 15 место.



Фото: София Иванько, facebook.com

Первую тройку фаворитов конкурса в этом году также разделили представитель Казахстана Ержан Максим (227 баллов) и представительница испании Мелани (212 баллов). В первую пятерку стран также вошли Нидерланды и Франция. В десятку - Северная Македония, Италия, Австралия, Армения и Сербия.

Номер победительницы, юной певицы Вики Габор, с ее песней Superhero зрители и судьи оценили в 278 баллов. Примечательно, что это уже вторая подряд победа Польши на Детском Евровидении. В прошлом году в Минске (Беларусь) первое место досталось исполнительнице Роксане Вегель.

Что же касается Украины, в этом году страну представляла 14-летняя жительница Киева София Иванько. Юную певицу среди 10 финалистов национального онлайн-отбора выбрали члены жюри НОТУ (Национальной общественной телерадиокомпании Украины). На конкурсе девочка выступила с песней The Spirit Of Music ("Дух музыки") и получила 59 баллов.

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