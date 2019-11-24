Флирт Поляковой и неожиданный уход Данилко: как на Х-фактор 10 прошел 11 выпуск

23 ноября на канале СТБ вышел 11 выпуск вокального шоу "Х-фактор". Судьи проекта узнали, какую категорию участников они будут опекать на предстоящих прямых эфирах, а конкурсанты представили свои любимые песни, чтобы выбороть место в финальной дюжине. Рассказываем, какие выступления оказались самыми интересными.

Категория "Девушки" досталась Игорю Кондратюку, который заявил о желании выиграть 10 сезон "Х-фактора" и жестко отстаивал свои решения. Одно из них вынудило покинуть шоу сильную участницу - артистку кабаре из Шанхая Екатерину Даниленко. Сама девушка не видела для себя конкурентов, и хотя Кондратюк признал, что в ее исполнении нет недостатков, в последний момент отдал ее место 14-летней Маше Сур. Из-за этого решения ему пришлось выходить на улицу, чтобы утешить плачущую Екатерину.

Участница АТО Юлия Бордунова исполнила песню группы Антитіла - "Вірила". Военнослужащая призналась, что до "Х-фактора "была суровым атошником, но сейчас "кайфует от сцены". Кондратюк решил оставить ее на проекте, хотя сама она готова была отдать свое место юной Маше Сур.

Мария Стопник, исполнившая песню Бьянки "Несчастливая любовь", переживала за свое будущее в проекте, и призналась, что в стрессовых условиях непонятно, чего ожидать от своего голоса. Тем не менее девушка вошла в тройку лидеров и будет соревноваться за победу в прямых эфирах.

Третьей победительницей тренировочного лагеря среди девушек стала 17-летняя Элина Иващенко. Она исполнила песню Максима Фадеева "Танцы на стекле", поразив судей своей взрослой харизмой и выборов место в прямых эфирах у 14-летней Маши.

Категорию "Старше 30" получила Оля Полякова, о чем давно мечтала. "Все ходят на Винника, потому что больше не на кого ходить. Хочу, чтобы в стране появилась новая звезда, и я буду заниматься этим лично", - заявила Полякова.

В тройке победителей оказалась 32-летняя Аня Иваница, которая полюбилась судьям за яркую внешность, женственность и артистизм. Участница призналась, что ее отговаривали от сцены, критикуя за неформатное телосложение и рост, но она послала недоброжелателей подальше и доказала, что может реализоваться как певица.

Повезло остаться в проекте еще одной фаворитке "Х-фактор 10", Людмиле Базелюк. Полякова опровергла слухи, что купила няне своих детей место в финале и "обо всем договорилась", но Кондратюк и Данилко посоветовали ей не обращать внимание на разговоры и оставить на проекте талантливую женщину. Особенно рьяно защищал ее Кондратюк, который оспорил стереотип о том, что на вокальных шоу победить могут только молодые исполнители.

Появление Георгия Колдуна Оля Полякова встретила с восторгом. Харизматичный телеведущий приглянулся ей еще на кастинге, и в последнем испытании тренировочного лагеря она не жалела комплиментов для своего фаворита. Остальным членам жюри пришлось напомнить флиртующей коллеге, что она замужем, но Полякова ответила, что "нагуливает аппетит, а ужинать будет дома".

Судьи готовы были драться за категорию парней, но досталась она Насте Каменских, которая больше всего хотела стать их куратором. Каменски верит, что именно в ее команде находится победитель.

Кандидатура Юрия Каналоша вызвала спор между Олей Поляковой и Игорем Кондратюком. Полякова заявила, что единственным ярким элементом в его выступлении был костюм, но Кондратюк заверил, что Юрий - единственный участник, ради которого он согласился бы заниматься категорией парней. Каменских решила оставить Каналоша на проекте, пошутив, что Полякова критикует ее фаворита, чтобы "Х-фактор 10" выиграл ее подопечный.

Еще одним счастливчиком, в потенциал которого поверила Настя Каменских, стал Артем Забелин, которого изначально считали компей Монатика. Конкурсанту удалось проявить себя с неожиданной стороны с помощью песни Арсена Мирзояна, и зрители увидят его в прямых эфирах.

Одним из любимчиков Кондратюка и Данилко был Антон Гвоздик, перепевший Монатика. Судьи отметили, что несмотря на талант, участник выбрал для себя крайне не подходящую песню. В итоге его дорогу в прямые эфиры занял простой и комичный Антон Вельбой.

Категория "Группы" досталась Андрею Данилко, но вместо того, чтобы слушать и судить участников, он заявил о желании покинуть "Х-фактор".

"Вы знаете, может я не прав, но я целый день промучился, - заявил Данилко. - Я сижу, и как будто не оправдывая надежд. Я настолько пустой. Все девочки и мальчики настолько разные, переодеваются, а я все время в черном. Решил что-то поменять, в Бельгии купил одежду для эфира, но смотрю, и я как придурок. Я понимаю, что это важно, но я, наверное, этот проект покину. Потому что у вас может появиться наставник, который вам поможет. Проблема во мне, и когда я думаю, что мне надо выбирать, то понимаю, что не могу это делать".

После этих слов судья покинул зал, и о том, удастся ли его вернуть, зрители узнать в новом выпуске "Х-фактор 10".

Тем, кто пропустил 10 выпуск Х-фактора 10, стоит увидеть его самые интересные выступления. Во втором испытание тренировочного лагеря зрителей ждал неожиданный дуэт.

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