Волнение участников и неожиданный дуэт: как на Х-факторе прошло второе испытание тренировочного лагеря

16 ноября на телеканале СТБ состоялся 10 выпуск юбилейного сезона вокального шоу "Х-фактор". В ходе выпуска участники прошли второе испытание в тренировочном лагере.

Конкурсантам нужно было продемонстрировать свой вокал и харизму во время исполнения суперхита под аккомпанемент известного пианиста-виртуоза Евгения Хмары. На подготовку песни у участников была одна ночь, а на репетицию с пианистом - всего 10 минут.

Выпуск начался с выхода на сцену Полины Кьюзи, которая в прошлом выпуске нарушила правила проекта. Судьи не пропустили участницу в следующий этап, и даже ее слезы и уговоры не разжалобили строгих членов жюри. Полина пошла в ва-банк и вопреки правилам, втайне заночевала за кулисами и подготовила песню для второго испытания.

Судьи долго не хотели давать девушке второй шанс, но увидев настойчивость Полины, разрешили ей выступить.

Следующей вышла группа "Степ" с песней из советского фильма "12 стульев". Судьи раскритиковали выступление ребят, которые не только не выучили слова, но и не попадали в ноты. "Это абсолютный трэш!", - сказал Игорь Кондратюк.

Антону Вельбою перед выступлением посчастливилось пообщаться со своим кумиром - победителем 6 сезона шоу "Х-фактор" - MELOVIN. Певец пожелал участнику удачи. "Только не забудь ноты во время исполнения", - добавил он.

Конкурсанту попалась песня группы "Би-2" - "Мой рок-н-ролл". "Мне понравилось. Я тебе абсолютно верю. Мне нравится, что ты не стесняешься своего произношения буквы "р", - произнес Андрей Данилко. "Ну такое, - сказал Кондратюк. - Образ - это хорошо, но петь тоже нужно".

Георгий Колдун исполнил детскую композицию "Крылатые качели". Участник признался, что выбрал эту песню, так как не слышал ее в мужском исполнении. "Мне эта песня нравится, в ней есть определенная прелесть того, что ее знают все. И еще я не нашел ее в интернете в мужском варианте", - сказал конкурсант.

Роману Зануде досталась песня группы "Скрябин" - "Старі фотографії". Парень не смог справиться с волнением и забыл слова. Судьи разрешили ему воспользоваться телефоном, но даже это не спасло участника от провала. "Извините", - сказал парень после выступления.

"Кроме интересного тембра у него ничего нет", - сказал коллегам Кондратюк. "Это нереально было слушать, потому что эта песня имеет смысл", - обратился к участнику судья.

"Вы не просите извинения, потому что в этом виноваты вы сами. Я считаю, что вам не нужно дальше продолжать участие в проекте", - возмутился Андрей Данилко. Участника отправили домой сразу, не дожидаясь вечера.

Следующей за путевку в прямые эфиры боролась Ася Ярмолюк. Девушке досталась песня Софии Ротару "Чекай". Участница справилась с задачей: показала мастерство вокала и умение передавать эмоции. Но судьи отметили, что выступление девушки во время первого испытания было более эффектным.

Защитница Украины Юлия Бордунова эмоционально исполнила песню "Журавлі" группы The Hardkiss. "Ты песню выучила хорошо. Жди до вечера", - сказал Игорь Кондратюк.

Хор "Каменяр" подготовил украинскую песню "Розлук не буде". "Абсолютно выгодно отличаетесь от других участников - вы знали слова", - сказал Кондратюк. Но внимательный Данилко заметил, что солист коллектива в одном месте спел "па-па-па". "Там таких слов нет", - отметил Андрей.

Звезда 90-х Марина Одольская выбрала композицию Виктора Павлика "Ти подобаєшся мені". "Самое удивительное, что она выбрала песню своего времени. Она не хочет меняться и идти вперед", - заметила Настя Каменских. "Она выбирает то, в чем она больше всего уверена. Может она хочет меняться, но не знает как", - заступился за участницу Андрей Данилко.

А следующая участница очень расстроила Настю Каменских. Виктория Кондуракий выбрала особенную для судьи песню - "Обіцяю", которую певица посвятила Потапу. Но сильное волнение сыграло с конкурсанткой злую шутку. Пропев несколько строк девушка забыла слова. "Я вообще не могу петь, - сказала Вика. - Просто я нереально волнуюсь. Я не спала всю ночь, я учила песню, но у меня вылетели все слова абсолютно".

"Котик, а кого это волнует?, - возмутилась Настя. - Это был твой единственный шанс, единственный! Мало того, ты еще взяла и разорвала мою песню и очень вульгарно ее спела".

В итоге судьи приняли решение сразу отправить девушку домой, не дожидаясь вечернего вердикта.

Победительница шоу "Голос.Діти" 17-летняя Элина Иващенко, которая покорила членов жюри на кастингах, выбрала хит Мэрайи Кэри - Without You.

Сразу после выступления участницы судьи замолчали. "Эля, что это было? У меня даже сердце заболело. Это было офигенно! Пока ты выступила лучше всех представительниц прекрасного пола. Мы тебе сразу говорим не ждать вечернего вердикта, потому что ты будешь завтра с нами", - сказал Игорь Кондратюк.

Людмила Базелюк, няня детей Оли Поляковой, подготовила для выступления песню "Ой, смереко". Женщину сразу поддержал Андрей Данилко. "Вы очень талантливая, у вас есть какая-то изюминка. Я на вашей стороне", - сказал судья, отметив, что будет за нее сражаться.

После выступления всех участников судьи удалились для принятия решения. Им предстояло выбрать 24 лучших конкурсантов из 50. Во время обсуждения члены жюри решили пойти на эксперимент и предложили двум разным участникам петь в дуэте. Судьи позвали Богдана Травинского и Аэлиту Аверман и поставили перед выбором: дует или возвращение домой. Молодые артисты решили попробовать.

Остальных участников рассадили в два автобуса: один – на вокзал, второй – в тренировочный лагерь. А вот в какую сторону они отправятся - узнаем уже в следующую субботу.

В следующем выпуске также станет известно, какую категорию получат Настя Каменских, Оля Полякова, Игорь Кондратюк и Андрей Данилко. А также узнаем, кто из участников пройдет в прямые эфиры.

Участница "Х-фактора" Полина Кьюзи нарушила правила и осталась в шоу вопреки решению судей. Девушка втайне заночевала за кулисами и подготовила песню для второго испытания.

Также смотрите на The Lime, с какими трудностями столкнулись участники "Х-фактора" в первом испытании тренировочного лагеря.

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