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Как прошла церемония Fashion Awards-2019 и почему теперь все говорят о беременности Рианны: фото

В ночь на 3 декабря в Лондоне наградили лучших деятелей фэшн-индустрии

вторник, 3 декабря 2019, 13:50
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В ночь на 3 декабря в Лондоне состоялась церемония Fashion Awards-2019, гостями которой стали звезды шоу-бизнеса и всевозможные другие знаменитости. Помнится, в прошлом году на мероприятии вдруг появилась беременная Меган Маркл. На этот раз обошлось без подобных сюрпризов, однако по окончании церемонии таблоиды вдруг заговорили о беременности Рианны.

На красной дорожке тусы показались Наоми Кэмпбелл, Джулия Робертс и Кайли Миноуг, Ирина Шейк, Рита Ора, Эмилия Кларк и другие селебрити. В целом же в этот вечер в Лондоне отметили наградами лучших деятелей фэшн-индустрии.

Джулия РобертсФото: Getty Images

Особое внимание репортеров на церемонии досталось образам Ирины Шейк, пуховику Шейлин Вудли, звезды "Большой маленькой лжи", а также Рианне, которая пожаловала на мероприятие в компании рэпера A$AP Rocky.

Шейлин ВудлиФото: Getty Images

Рита ОраФото: Getty Images

Кейт Бланшетт и Джорджио АрманиФото: Getty Images

Винни ХарлоуФото: Getty Images

Эмилия КларкФото: Getty Images

Донателла ВерсачеФото: Getty Images

Рианна и A$AP Rocky Фото: Getty Images

Для церемонии исполнительница выбрала мини-платье мятного цвета с длинной прозрачной накидкой. Обтягивающий наряд, как показалось позже поклонникам звезды, подчеркнул ее округлившийся живот. Кто-то даже обратил внимание, что Рианна всячески старалась прикрывать его, позируя перед папарацци.

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Кстати, в этом году именно Рианна и ее бренд Fenty удостоились одной из наград премии - в номинации "Городской люксовый бренд".

Как уже упоминалось выше, еще одной звездой вечера стала Ирина Шейк. За моделью пристально следят после ее расставания с актером Брэдли Купером, и каждое ее появление на публике - большое событие. На British Fashion Awards модель пришла в довольно дерзком платье серого цвета, которое подчеркнуло ее стройное тело.

Ирина ШейкФото: Getty Images

Смотрите далее полный список лауреатов Fashion Awards-2019:

  • "Модель года" - Адут Акеч
  • "Городской люксовый бренд" - Fenty
  • "Руководитель бизнеса" - Ремо Руффини, Moncler
  • "Бренд года" - Bottega Veneta
  • "Британская звезда" (мужская одежда) - Бетани Уильямс
  • "Британский дизайнер года" (женская одежда) - Дэниел Ли, Bottega Veneta
  • "Дизайнер года" (аксессуары) - Дэниел Ли, Bottega Veneta
  • "Икона стиля" - Наоми Кэмпбелл

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