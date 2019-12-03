Как прошла церемония Fashion Awards-2019 и почему теперь все говорят о беременности Рианны: фото

В ночь на 3 декабря в Лондоне состоялась церемония Fashion Awards-2019, гостями которой стали звезды шоу-бизнеса и всевозможные другие знаменитости. Помнится, в прошлом году на мероприятии вдруг появилась беременная Меган Маркл. На этот раз обошлось без подобных сюрпризов, однако по окончании церемонии таблоиды вдруг заговорили о беременности Рианны.

На красной дорожке тусы показались Наоми Кэмпбелл, Джулия Робертс и Кайли Миноуг, Ирина Шейк, Рита Ора, Эмилия Кларк и другие селебрити. В целом же в этот вечер в Лондоне отметили наградами лучших деятелей фэшн-индустрии.

Джулия РобертсФото: Getty Images

Особое внимание репортеров на церемонии досталось образам Ирины Шейк, пуховику Шейлин Вудли, звезды "Большой маленькой лжи", а также Рианне, которая пожаловала на мероприятие в компании рэпера A$AP Rocky.

Шейлин ВудлиФото: Getty Images



Рита ОраФото: Getty Images

Кейт Бланшетт и Джорджио АрманиФото: Getty Images

Винни ХарлоуФото: Getty Images

Эмилия КларкФото: Getty Images

Донателла ВерсачеФото: Getty Images

Рианна и A$AP Rocky Фото: Getty Images

Для церемонии исполнительница выбрала мини-платье мятного цвета с длинной прозрачной накидкой. Обтягивающий наряд, как показалось позже поклонникам звезды, подчеркнул ее округлившийся живот. Кто-то даже обратил внимание, что Рианна всячески старалась прикрывать его, позируя перед папарацци.

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Кстати, в этом году именно Рианна и ее бренд Fenty удостоились одной из наград премии - в номинации "Городской люксовый бренд".

Как уже упоминалось выше, еще одной звездой вечера стала Ирина Шейк. За моделью пристально следят после ее расставания с актером Брэдли Купером, и каждое ее появление на публике - большое событие. На British Fashion Awards модель пришла в довольно дерзком платье серого цвета, которое подчеркнуло ее стройное тело.

Ирина ШейкФото: Getty Images

Смотрите далее полный список лауреатов Fashion Awards-2019:

"Модель года" - Адут Акеч

"Городской люксовый бренд" - Fenty

"Руководитель бизнеса" - Ремо Руффини, Moncler

"Бренд года" - Bottega Veneta

"Британская звезда" (мужская одежда) - Бетани Уильямс

"Британский дизайнер года" (женская одежда) - Дэниел Ли, Bottega Veneta

"Дизайнер года" (аксессуары) - Дэниел Ли, Bottega Veneta

"Икона стиля" - Наоми Кэмпбелл

Самые интересные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал The Lime, чтобы ничего не пропустить.