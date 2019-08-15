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Я разочарован: рэпер A$AP Rocky прокомментировал вердикт за драку в Швеции

Рэпер получил условный срок, но не согласен с судом Стокгольма

четверг, 15 августа 2019, 17:00
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Рэпер A$AP Rocky, признанный шведским судом виновным в нападении на прохожего, заявил, что разочарован приговором, но продолжит двигаться вперед. Музыкант почти три недели провел в тюрьме, и даже заступничество президента США Дональда Трампа не помогло ему избежать наказания, пишет Variety.

“Я, конечно, разочарован сегодняшним вердиктом, - написал ASAP Rocky в Инстаграме. - Хочу еще раз поблагодарить всех моих поклонников, друзей и тех, кто проявил ко мне любовь в это трудное время. Я продолжаю двигаться вперед. Спасибо моей команде, руководству, адвокатам, лейблу и всем, кто выступает за справедливость”.

Ранее в среду рэпер был осужден за нападение в Швеции и получил условный срок. Он не присутствовал в зале суда Стокгольма, когда приговор был вынесен. Два человека из окружения рэпера, Владимир Корниель и Дэвид Рисперс, также были признаны судом виновными в нападении.

Роки больше не придется отбывать срок в тюрьме, поскольку он провел почти месяц в шведском центре заключения после ожесточенной драки в Стокгольме 30 июня. Но ему придется возместить ущерб жертве.

Американский рэпер был арестован и заключен в тюрьму после столкновения с 19-летним Мустафой Джафари. 2 августа его освободили из-под стражи, но приговор озвучили лишь 14 августа.

По сообщениям, ущерб, присужденный Джафари, составляет 12 500 шведских крон (1300 долларов), что значительно меньше, чем он требовал.

“Жертва получает компенсацию за причинение ему вреда, боли и страданий, но меньше, чем он просил, - постановил суд. - Обвиняемые должны, в зависимости от своих финансовых возможностей, возместить государству расходы на оплату услуг его адвокатов”.

A$AP Rocky и два его компаньона не признали себя виновными в нападении, утверждая, что действовали в целях самообороны. Они утверждали, что Джафари несколько раз подходил к ним, и выглядел “враждебно”. Но прокуроры заявили, что трое мужчин приложили слишком много силы, чтобы их действия считались самообороной, и просили для них как минимум шесть месяцев тюремного заключения.

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