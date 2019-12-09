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Илон Маск прокатил на своем пикапе знаменитостей - новый Cybertruck заметили на улицах Лос-Анджелеса

Глава Tesla обкатал новый пикап и показал его звездным друзьям

понедельник, 9 декабря 2019, 14:11
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Глава компании Tesla Илон Маск показался на улицах Лос-Анджелеса в своем новом пикапе Cybertruck, который был официально представлен в конце ноября. Сперва машину заметили в Малибу, а еще позже - неподалеку местного аэропорта. Как оказалось, испытывал ее на дорогах Маск не в одиночку.

Рядом с машиной у местного ресторана Nobu также заметили актера Эдварда Нортона. После ужина в ней видели певицу Граймс и ведущего дизайнера Tesla Франца фон Хольцхаузена, пишет TMZ.

"Илон обкатал Cybertruck в Малибу. Думаю, с этих ракурсов пикап выглядит лучше чем что-либо из того, что я видел. Что думаете?" - написал в Twitter болгер Jon Rettinger.

Появившиеся в соцсети фотографии пикапа собрали тысячи лайков и стали причиной активных дискуссий. Примечательно, что далеко не у всех пользователей реальные фотографии автомобиля вызвали такие же положительные эмоции. "По-моему, выглядит еще ужаснее, чем мне казалось во время презентации", - отметили в одном из комментариев.

Напомним, бренд представил свой новый пикап в Лос-Анджелесе 22 ноября. Презентация прошла не так гладко как хотелось представителям Tesla, в частности, дизайнер автомобиля Франц фон Хольцхаузен случайно разбил стекло, которое должно было выдержать его удар. Помимо этого, реакция на дизайн внедорожника оказалась весьма неоднозначной. Машину стали сравнивать с детскими рисунками.

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