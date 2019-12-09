Мужчина потратил $100 тысяч, чтобы превратить свой DMC в машину из "Назад в будущее": фото

Большой поклонник трилогии "Назад в будущее" потратил 80 тысяч фунтов стерлингов ($105 тыс.), чтобы превратиться свой старенький DeLorian DMC-12 в легендарную машину киногероев.

Теперь на этом автомобиле 37-летний Джеймс Нэйпир привозит детей в школу и на занятия по футболу, чем вызывает у их сверстников тотальный восторг, пишет LadBible. А порой не только у них, но и у других родителей, ведь эта машина - буквальная копия DeLorian Марти Макфлая.

Для создания копии отцу-креативщику понадобилось более месяца. Как признается сегодня Джеймс, семья обожает их DeLorian, вот только его супруга не очень хочет знать, сколько пришлось мужу спустить на эту машину.

"Это очень круто. Папа, наверное, немного сумасшедший, что решился взяться за это", - посмеялась его дочь Дэйзи. При этом девочка упомянула, какой восторг эта машина вызывает у людей, когда они видят ее на дорогах.

Старенький DeLorian DMC-12 Джейм купил в июне, потратив 55 тыс. фунтов стерлингов. Тогда же он принялся восстанавливать ее и превращать в ту самую машину времени из кино: "Автомобиль ценен сам по себе, без каких-либо модификаций. Ну и тогда мне пришлось поискать запчасти 30-40-летней давности", - вспомнил он.

По примерным подсчетам мужчины, плотная работа над автомобилем заняла около 1200 часов, то есть порядка 50 дней. Сегодня его DeLorian пользуется большой популярностью в соцсетях. Мужчина частенько получает письма поклонников фильма с просьбой прокатиться и сделать фото с легендарным авто.

Еще одному креативщику потребовались 11 грузовых контейнеров, чтобы построить "дом мечты". Вот как он выглядит внутри и снаружи .

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