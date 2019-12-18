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"95 Квартал" загадал загадку о Елене Кравец, которую никак не могут разгадать - смотрим фото

Простая на первый взгляд загадка "Квартала" оказалась куда более трудной

среда, 18 декабря 2019, 17:12
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Юмористы студии "Квартал 95" опубликовали в Facebook забавное архивное фото из детского сада. На нем запечатлены дети в новогодних нарядах, и среди них есть Елена Кравец.

Своим подписчикам "кварталовцы" предложили отыскать юмористку, однако не дали никаких подсказок и также не спешат делиться ответом. Десятки фолловеров предполагают в комментариях, кто же из девочек на фото может быть маленькой Еленой Кравец, при этом мнения расходятся.

"Маленькая Елена Кравец на новогоднем празднике в детсаде. Нашли ее на фото?" - поинтересовались авторы поста. Самое забавное в этой ситуации то, что некоторые пользователи даже отыскали на раритетном снимке себя, но тоже не могут точно сказать, где же на нем юмористка.

Возможно, правильный ответ в "Квартале" дадут позже, а пока в комментариях под снимком собираются предположения. Самым популярным является мнение, что Елена Кравец - девочка слева в самой большой короне. Тем не менее правильный ответ остается загадкой.

  • Ранее Елена Кравец призналась на шоу "Танці з зірками", что ее 16-летняя дочь живет отдельно от семьи, однако отказалась назвать причину. Вот о чем промолчала в эфире звезда "Квартала 95".
  • До недавнего времени Елена Кравец скрывала лица младших детей от посторонних глаз. А в апреле этого года впервые показала Катю и Ваню публике, а также рассказала об их характерах.

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