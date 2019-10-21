16-летняя дочь Елены Кравец живет отдельно: о чем не стала говорить актриса на Танцях з зірками

16-летняя дочь актрисы Елены Кравец уже несколько месяцев живет отдельно от родных. Это было вынужденное решение, поскольку большая семья юмористки "Квартала 95" была отягощена жилищным вопросом.

Об этом Кравец отказалась рассказать в 9 выпуске шоу Танці з зірками-2019, участницей которого является. В коротком ролике перед выходом на паркет актриса упомянула, что ее дочь Маша действительно живет отдельно, однако о причинах этого говорить не стала. Тем не менее еще в апреле этого года в интервью Tv.ua звезда "Квартала" все же объясняла, почему была вынуждена принять столь непростое для нее решение.

"Это было вынужденное решение. Наша большая семья была немного отягощена жилищным вопросом, и у меня закралась мысль, чтобы Маша жила отдельно", - не вдаваясь в подробности рассказывала актриса.

Семья стала искать пути решения этого вопроса и в это же время Елене Кравец поступило предложение от знакомых: "Родители одной из подруг Маши позвонили мне и сказали: "Лена, мы знаем, что есть такая проблема, что вы хотите решить этот вопрос, а у нас есть решение. Давайте ваша дочь будет жить с нашей".

Юмористка признавалась, что первое время очень переживала за несовершеннолетнюю дочь и ее самостоятельную жизнь. Но довольно скоро Маша убедила маму, что волноваться ей совершенно нечего.

"Первое время я волновалась, но знала, где она, знала, что она в безопасности, ведь я уверена в родителях подруги Маши. Она очень быстро повзрослела и стала настоящей хозяйкой", - добавляла Кравец.

Отдельно от семьи Маша живет и сегодня. Как вспомнила Кравец во время эфира 20 октября, дочь смотрит каждый выпуск шоу Танці з зірками-2019 и присылает матери смс-ки с комментариями к ее выступлениям.

Напомним, всего же у актрисы "Квартала 95" трое детей: Мария (2003 год рождения), а также двойняшки Иван и Екатерина (2016). Недавно также мы рассказывали о том, как Маша попробовала себя в роли модели. Девушка, которая внешне очень похожа на мать-знаменитость, снялась в рекламной фотосессии магазина одежды.

Читайте также на The Lime, кому в предыдущем выпуске шоу Танці з зірками-2019 стоя аплодировал 89-летний Григорий Чапкис.

А вот как участники Танців з зірками-2019 ответили на расспросы об интиме за кулисами.

Самые интересные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал The Lime, чтобы ничего не пропустить.