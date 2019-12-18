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Группа Imagine Dragons берет паузу - на это у вокалиста есть целых четыре причины

Примечательно, что речь не идет о распаде коллектива, как это утверждают некоторые СМИ

среда, 18 декабря 2019, 16:33
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Поклонники инди-группы Imagine Dragons опечалены новостью об уходе музыкантов со сцены. И это правда, вокалист Дэн Рейнольдс действительно собирается временно оставить свою деятельность, и на это у него есть целых четыре причины - семилетняя дочь Эрроу, двухлетние близняшки Джиа и Коко, а еще новорожденный Валентин.

В беседе с CNN фронтмен коллектива рассказал, что спустя годы гастролей для него пришло время отдохнуть и посвятить себя родным. При этом речь не идет о распаде коллектива, как это утверждают некоторые СМИ.

Фото: instagram.com/danreynolds

"Мы просто хотим взять перерыв, воссоединиться со своими семьями и друзьями. После почти десятилетия в турах нам нужно заново узнать, что значит быть отцом или сыном", - цитирует Рейнольдса источник.

Сейчас музыкант отдыхает с женой и детьми в Лас-Вегасе. Важным событием в жизни Рейнольд называет рождение четвертого ребенка. К тому же отцом в группе недавно стал не только он, но еще и гитарист Уэйн Сермон, в октябре в семье музыканта родился третий ребенок. При этом никто в коллективе не отрицает, что вернется к турам через некоторое время: "Если будет невмоготу, мы скоро отправимся в путь", - добавил фронтмен.

Свободное время Рейнольд посвятит и своему здоровью, ведь музыкант страдает от болезни Бехтерева. Другими словами - хроническими болями в спине, суставах и связках. С недугом музыкант борется уже несколько лет, при этом до недавнего времени ему ставили неверный диагноз.

"Это ужасно, что от этой болезни страдают миллионы людей. И, возможно, миллионы мучаются от неправильных диагнозов. При этом лечение доступно всем. Излечиться нельзя, но лечиться можно", - упомянул он.

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Раздел: ЛаймСобытия
Теги: Imagine Dragons

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