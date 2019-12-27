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Группа KAZKA выпустила новый альбом NIRVANA - его посвятили внезапной и бурной любви

В трек-лист пластинки вошли 10 свежих песен

пятница, 27 декабря 2019, 12:39
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Группа KAZKA выпустила свой второй студийный альбом NIRVANA. Его, как рассказали музыканты, они посвятили внезапной, но бурной как стихия любви. В трек-лист пластинки вошли 10 песен, четыре из которых уже были представлены ранее в качестве синглов.

"Песня за песней группа подбрасывает слушателя в небо, обжигает огнем, после - опускает на землю", - говорится в описании релиза. По словам участников KAZKA, слушатель обязательно расслышит повзрослевших музыкантов, которые уверенно экспериментируют с музыкой, текстами и эмоциями.

Авторами текстов также выступили Сергей Лапша и Екатерина Офлиян. Альбом уже доступен для прослушивания на стриминговых сервисах Google Music, Apple Music, Deezer и видеохостинге YouTube.

  • Ранее KAZKA выпустила новый клип к песне "Палала", которая также вошел в трек-лист нового студийника. Первую работу с клипмейкером Аланом Бадоевым музыканты назвали самой интимной и откровенной в их коллекции.

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Раздел: ЛаймСобытия
Теги: KAZKA

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