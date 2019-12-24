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KAZKA выпустила свой самый откровенный клип, и он не для слабонервных: видео

Ролик стал первой совместной работой группы и режиссера Алана Бадоева

вторник, 24 декабря 2019, 12:55
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Группа KAZKA выпустила новый клип к песне "Палала", которая также войдет в трек-лист их нового студийника NIRVANA. Примечательно, что незадолго до релиза музыканты обещали фанам самый интимный и откровенный клип в их коллекции.

Клип к песне "Палала" стал первой совместной работой коллектива и режиссера Алана Бадоева. При этом, как отметили музыканты в описании к ролику в YouTube, они надеются на дальнейшее сотрудничество с клипмейкером.

Вокалистка Саша Зарицкая называет новую видеоработу своим "откровенным признанием", поиском себя и своей привлекательности: "Я благодарна Алану за то, что он заглянул в мои глаза, понял, показал меня настоящей и обольстительной, такой, какой вы меня еще не видели. Мы понимали, что видео может вызвать неоднозначную реакцию, но "Палала" о страсти и жажде, поэтому по-другому видеоработу мы себе и не представляли".

Свой второй студийный альбом NIRVANA группа представит уже 27 декабря. Ранее KAZKA уже презентовали синглы "Пісня сміливих дівчат", "Грай" и "Твоєї крові", которые также войдут в лонгплей.

  • Ранее alyona alyona и Джамала выпустили клип к совместному треку "Забирай" - он об обратной стороне популярности. Изюминкой песни оказалась нетрадиционная манера пения Джамалы.
  • Тина Кароль и солистка группы The Hardkiss Юлия Санина представили в сети совместный трек "Вільна", автором которого выступила украинская хип-хоп-исполнительница alyona alyona (Алена Савраненко).

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Раздел: ЛаймЗвезды
Теги: KAZKA, клипы

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