Я уже сталкивалась со звездной болезнью, меня заносило очень жестко - победительница шоу Х-фактор 10

Последняя суббота года, вечер. Сотни гостей концертного зала в здании компании FILM.UA буквально затаили дыхание. Со сцены едва спустились звезды первого эшелона - MONATIK, Верка Сердючка, Джамала и Pianoбой. Больше не гремит музыка, не сыплют искрами фейерверки. В этой аномальной для такого количества людей тишине мы ждем имя победителя шоу Х-фактор 10. В претендентах на получение статуэтки - 17-летняя Элина Иващенко из города Бровары, подопечная Игоря Кондратюка, и вокалист из Беларуси Георгий Колдун, воспитанник Оли Поляковой. И если еще пару часов назад казалось, что шансы 50 на 50, то к концу вечера зрители явно определились с фаворитом. Мгновение назад они не жалели сил, выкрикивая имя девушки, ученицы колледжа при институте Глиера, ранее - победительницы проекта "Голос.Діти".

"Элина Иващенко!" - после долгой паузы объявляет ведущая и зал взрывается радостными криками поклонников. На сцену летят тысячи мелких блесток, снова льются фонтаны искр. Игорь Кондратюк обнимает свою подопечную. На вокальном шоу канала СТБ впервые за 10 сезонов победила еще несовершеннолетняя девушка. На сцену спешат коллеги Элины, друзья и фотографы. Зрители несут фаворитке цветы, обнимают, делают селфи и желают удачи. Немного переждав наплыв ликующей толпы, поздравить и задать несколько вопросов отправляемся и мы.

- Элина, поздравляю. Каким одним словом опишешь впечатления, эмоции?

Счастье… или эйфория, вот! Эйфория будет, наверное, самым правильным словом, потому что все, что здесь происходит, - это просто гениально. Столько людей задействованы в этом проекте, и благодаря этому все это действо становится по-настоящему божественным. Когда ты на сцене и тобой занимаются такие профессионалы, ты полностью отдаешься тому, что происходит. И сейчас это эйфория, потому что у меня получилось. Я это сделала. Теперь я не остановлюсь. Никогда. Больше никогда не буду сидеть дома и мечтать о сцене. Я уже на ней. Я буду творить. И уже очень скоро будут выходить мои новые треки. Я уже работаю над этим.

- Сегодня много говорили о том, что твоя победа очевидна. Для тебя она была такой? Или все же были сомнения?

Не скажу, что была прям такой уж очевидной. Да, я читала комментарии в сети, в которых писали, что я должна победить, и они меня очень мотивировали. Вместе с этим я понимала, что Гоша - сильный конкурент. Правда, он очень сильный соперник. Но я так хотела победить и так в это верила, что в какой-то мере победа была ожидаемой, да. Хотя результата не знал никто, и было страшно. Очень.

- Для родных, думаю, точно была очевидной. Их, кстати, сейчас нет, они поддерживают тебя дистанционно?

Да, они дома и очень переживают. Писали мне накануне выступления. Их поддержка реально дает мне очень много сил.

- Ты готовишься к большим переменам, у тебя большие планы. Примерно то же самое говорили и девять предыдущих победителей проекта, но помним и с периодичностью видим сегодня мы лишь некоторых. Что ты намерена делать для того, чтобы не раствориться, не исчезнуть?

Пахать. Я готова пахать и не спать по ночам. Готова жертвовать свободным временем – не проводить его где-то на дискотеках. Разве что сегодня (смеется). Сегодня я точно отдыхаю. Ну а далее об отдыхе я забываю и начинаю пахать. Иначе никак. Пахать как MONATIK, к примеру. Он не прохлаждался после проекта, не зазвездился, а проснулся на следующее утро и пошел работать. Для меня он большой пример. Пример настоящего артиста.

- Шоубиз порой бывает очень жестким и нещадным к новичкам. Ты готова к этому?

Готова. Я ведь целенаправленно к этому шла и прекрасно понимаю, что такое сцена. Но это то, с чем я хочу связать свою жизнь, поэтому готова. Я сильный человек, любая конкуренция мне по зубам. Но при этом я понимаю, что всегда нужно держать себя в руках и трезво оценивать то, что происходит.

- Что для тебя успех?

- Успех - это достижения. Это когда достигнуты цели. Вот сегодняшний вечер, к примеру, я считаю успехом. Я реально долго шла к победе и это случилось. Все получилось так, как хотелось с самого первого дня.

- Если ради успеха нужно будет измениться кардинально, стать совершенно другим человеком? Как поступишь?

И к этому готова, но только если перемены будут касаться творческого плана. Меняться как-то внешне или как человек я не готова. Скажем, стричься налысо я не стану. Это условно говоря, да? Не стану выходить полуобнаженной на сцену. Другими словами, у меня есть определенные принципы, которые я не готова нарушать. В остальном – почему бы и нет.

- Как оцениваешь свои шансы не подцепить звездную болезнь?

Честно, с этой проблемой я уже сталкивалась и знаю о ней не понаслышке. Были моменты, когда меня заносило очень жестко. Но в итоге же все мы одинаковые. Да, я сейчас победила на Х-факторе, это может давать мне какие-то очки перед конкурентами. Но это еще и хороший повод задуматься над тем, что далеко не со всеми людьми мне придется конкурировать по жизни. У многих еще будет чему поучиться. Если говорить об артистах, то есть много более опытных. И для меня важно не конкурировать с ними, а создавать атмосферу дружбы, как это было у нас с Гошей. Это очень важный момент.

- Ты собираешься на Нацотбор Евровидения-2020. Как готовишься к этому? Возможно, уже есть какие-то наработки?

Собираюсь и активно готовлюсь. На днях должна получить ответ, прошла ли я на съемки. А пока готовим песню - хочется еще дополнить ее какими-то звуками, эффектами, вокалом. В целом это та же песня, что звучала на Х-факторе, но мы ее немного переделаем и получится что-то вроде ремикса.

- Ты ученица Глиера. Что о твоем участии в Х-факторе говорят преподаватели? Подозреваю, некоторые далеко не в восторге от подобных проектов.

Честно, мне было трудно сдавать экзамены. Из-за Х-фактора я отсутствую на учебе, я здесь и у меня просто нет времени на нее. И да, не все преподаватели отнеслись к этому хорошо. Некоторые не понимали меня и были незачеты. Но, надеюсь, победа на проекте переубедит их и они все же пойдут мне навстречу.

- То есть учебу ты не бросаешь? Планируешь найти для нее время?

Конечно. У меня же третий курс колледжа. Мне еще один год доучиться и у меня будет среднее образование. Для вокалистки этого вроде как и достаточно. Далее, мне кажется, практика намного важнее, чем теория. Но доучиться нужно. Я ведь хочу быть образованной вокалисткой (улыбается).

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