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На шоу Х-фактор 10 выбрали победителя - кто он

Победу одержала подопечная Игоря Кондратюка

суббота, 28 декабря 2019, 23:13
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28 декабря на телеканале СТБ состоялся суперфинал десятого юбилейного сезона шоу "Х-фактор", где вся страна услышала долгожданное имя победителя.

Так, в вокальной битве выиграла участница категории "Девушки" 17-летняя Элина Иващенко. Юная певица из маленького города Бровары прошла довольно сложный путь на проекте, обогнав тысячи сильных участников.

Напомним, что в суперфинале за кубок сражались подопечные Оли Поляковой и Игоря Кондратюка - обладатель заразительной харизмы Георгий Колдун и лучшая из вокалисток всех сезонов Элина Иващенко.

По правилам проекта, участники исполнили по две песни, а их судьбу решили уже не судьи, а зрители. В течение целой недели поклонники "Х-фактора" имели возможность поддержать суперфиналистов своими смс-ками.

О победительнице известно, что ей 17 лет, сегодня она является студенткой КИМ им Р. М. Глиера. Впервые украинский зритель услышал имя Элины Иващенко, когда она появилась на слепых прослушиваниях вокального шоу "Голос. Діти-3". Талантливая девочка-сирота, которую воспитали бабушка с дедушкой, оказалась в команде Тины Кароль и стала победительницей шоу.

Напомним, что в прошлом сезоне "Х-фактора" победу одержали подопечные Насти Каменских (NK) - группа ZBSband. Отметим, что впервые за всю историю проекта победителем стал коллектив.

  • Даша Трегубова успешно проявила себя в качестве ведущей вокального талант-шоу "Х-фактор-10", а теперь публика смогла оценить и вокальные данные артистки, которые она продемонстрировала в третьем прямом эфире проекта.
  • Элина Иващенко в финале вокального шоу "Х-фактор-10" представила авторскую песню, с которой собирается выступить на Национальном отборе на Евровидение-2020.

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