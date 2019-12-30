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Пикап Tesla Cybertruck сняли в новом клипе Трэвиса Скотта - рэпчика от Илона Маска фаны не дождались

Помимо нового пикапа в кадре появляются квадроцикл Cyberquad и огнемет компании The Boring Company

понедельник, 30 декабря 2019, 19:45
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На канале американского рэпера в Трэвиса Скотта в YouTube появился клип к песне Gang Gang его нового проекта Jackboys. Действие ролика происходит на автомобильной стоянке, на которой вдруг также появляется пикап Tesla Cybertruck Илона Маска.

Помимо нового пикапа в кадре появляются квадроцикл Cyberquad и огнемет компании The Boring Company, учредителем которой также является Илон Маск. Завидев в клипе новый пикап Маска, зрители ждали появления самого предпринимателя, но, увы, бренд ограничился лишь новым автомобилем.

Напомним, футуристический пикап Cybertruck презентовали в Лос-Анджелесе в конце ноября. Цены на новый электрокар стартуют от $40 тысяч. В производство Tesla Cybertruck поступят лишь в 2021 году.

  • Ранее глава компании Tesla Илон Маск показался на улицах Лос-Анджелеса в своем новом пикапе Cybertruck. Сперва машину заметили в Малибу, а еще позже - неподалеку местного аэропорта. Как оказалось, испытывал ее на дорогах Маск не в одиночку.

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Раздел: ЛаймСобытия
Теги: Tesla, Илон Маск

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